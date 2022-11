Le difficoltà scolastiche possono nascondere un problema più profondo nell’adolescente

Il dott. Andrea Borsetto (In Salus): “Ansia eccessiva e calo di rendimento, scontrosità con i genitori e isolamento sociale possono essere manifestazioni del disagio dovuto al cambiamento”

LECCO – L’adolescenza è l’età del cambiamento; segna il passaggio dall’infanzia all’età adulta, è l’età di mezzo caratterizzata dalla trasformazione. L’adolescente non è più un bambino e non è ancora un adulto, questo duplice movimento costituisce l’essenza stessa del processo psichico che ogni adolescente attraversa. I cambiamenti che caratterizzano l’adolescenza sono fisici, cognitivi, emotivi, sociali e possono causare una fase di disequilibrio in cui tutto viene messo in discussione.

Questa delicata fase evolutiva chiede una crescente attenzione da parte del mondo degli adulti: genitori, insegnanti, allenatori, parenti… Dietro ai sintomi più o meno manifesti c’è anche una grande necessità per l’adolescente di conoscere e capire, di trovare la verità: Chi sono? Cosa voglio diventare? Quale sarà il mio posto nel mondo e nella società? Cosa si aspettano gli altri da me? Chi mi amerà davvero? Ne parliamo con il dott. Andrea Borsetto, psicologo e psicoterapeuta, tra gli specialisti del centro In Salus di Lecco

“L’adolescenza è un processo evolutivo che non riguarda solo i ragazzi, ma l’intera famiglia. Spesso, infatti, i genitori dicono: ‘…Non lo riconosco più… non so cosa gli stia succedendo…’. Questo processo non lascia indifferenti le persone che circondano l’adolescente, specialmente i genitori, anzi, li coinvolge direttamente chiedendo loro lo sforzo di rivedere il proprio ruolo e quello del proprio figlio in funzione delle nuove esigenze legate alla crescita e alla maturazione. Il compito più grande di un adolescente è la crescita. Un ragazzo, tra sé e sé, si chiede se ha quello che ci vuole per essere grande; saper di poter crescere è la misura dell’autostima in adolescenza”.

Proprio per la complessità di questa delicata fase evolutiva, non è raro che l’adolescente viva un disagio legato alla difficoltà nell’affrontare il cambiamento in atto. “Alcune delle problematiche più diffuse tra i ragazzi durante questa ‘età difficile’ sono: autolesionismo; depressione; chiusura e isolamento sociale; disturbi alimentari come anoressia e bulimia, che in una fase di cambiamento fisico possono acutizzarsi; dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali (internet, gioco d’azzardo, videogiochi…); disturbi d’ansia – spiega il dott. Borsetto – Questi disagi psicologici a volte possono manifestarsi attraverso difficoltà scolastiche come: calo del rendimento; difficoltà nella relazione con i compagni di classe e/o con gli insegnanti; assenze ingiustificate; ansia eccessiva per interrogazioni e verifiche; disinteresse verso le attività scolastiche e sociali”.

I genitori possono cogliere alcuni segnali di disagio che si manifestano a casa: “Chiusura e isolamento ovvero difficoltà a stringere amicizia o forti problemi a socializzare – spiega il dottore – interruzione della comunicazione con i genitori, un atteggiamento scontroso o apertamente conflittuale, ansia elevata, sintomi depressivi, disturbi fisici (vomito, mal di pancia, mal di testa frequenti), comportamenti che i genitori percepiscono come strani o inconsueti. Tutti questi possono rappresentare importanti segnali per insegnanti e genitori per cogliere lo stato sottostante di disagio dell’adolescente”.

“Quando le difficoltà scolastiche rimandano a qualcosa di più profondo – aggiunge lo specialista – è riduttivo pensare che sia una questione di metodo di studio o che la soluzione possa essere solo il cambio della scuola, sarebbe invece opportuno domandarsi se il ragazzo ha le risorse necessarie per affrontare il suo compito di crescita. Dunque, è importante chiarire che la scuola in questi casi non è il problema, ma rappresenta il contesto dove le difficoltà del ragazzo si manifestano. Irritabilità, comportamenti indisciplinati quali arroganza e ribellione, disinteresse nei confronti della scuola, discontinuità nel rendimento scolastico, sono i segnali che suggeriscono l’utilità di una consultazione psicologica per capire cosa stia accadendo. Tali manifestazioni sono riconducibili a situazioni intrapsichiche e relazionali molto varie, determinate dalle caratteristiche del singolo adolescente, della sua famiglia e della scuola”.

Quale consiglio dare ai genitori? “È importante procedere con una corretta valutazione del significato delle difficoltà in ambito scolastico senza minimizzare o sopravvalutare la situazione, colpevolizzando l’organizzazione scolastica come unico fattore determinante – spiega il dott. Borsetto – È opportuno andare al di là del problema scolastico perché potrebbe essere un segnale d’allarme, una richiesta di aiuto non verbalizzata e rivolgersi ad un professionista, per affiancare i propri figli con un adeguato supporto e ricevere indicazioni specifiche è un ottimo punto di partenza”.

Dott. Andrea Borsetto

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

ARTICOLI PRECEDENTI

28 Ottobre – A tu per tu con la salute. La nuova rubrica “Un urologo per amico”

14 Ottobre – A tu per tu con la salute. Reflusso nel neonato, quando preoccuparsi?

12 Settembre – A tu per tu con la Salute. Nasce il progetto “Mamme Lecco”

01 Settembre – A tu per tu con la Salute: disfunzione sessuale, come affrontarla?

20 Luglio – A tu per tu con la Salute. Sole: alleato o nemico della nostra pelle?

7 Luglio – A tu per tu con la Salute. Infertilità e fecondazione assistita

20 Giugno – A tu per tu con la Salute. L’Agopuntura: un’alleata per le donne

7 Giugno – A tu per tu con la Salute. Curare le tensioni del neonato con l’osteopatia

20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Grave obesità, l’aiuto della chirurgia

7 Maggio – A tu per tu con la Salute. Prepararsi all’estate con la giusta dieta

20 Aprile – A tu per tu con la Salute. Dolore cronico benigno, parola allo specialista

07 Aprile – A tu per tu con la Salute. Primavera e malanni di stagione, l’aiuto dell’omeopatia

15 Marzo – A tu per tu con la Salute. Disturbi alimentari nei giovani: “Attenti ai campanelli di allarme”

07 Marzo – A tu per tu con la Salute. Cancro al seno e prevenzione: intervista alla dott.ssa Carla Magni

21 Febbraio – A tu per tu con la Salute. Fertilità, perché è importante recarsi da uno specialista

07 Febbraio – A tu per tu con la Salute. L’importanza di prendersi cura delle proprie mani

25 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Superare i traumi è possibile!

17 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Da lunedì dieta

2021

06 Dicembre – A tu per tu con la Salute. Dieta durante le feste? Poche rinunce e tanta convivialità

19 Novembre – A tu per tu con la Salute. La malattia venosa cronica

9 Novembre – A tu per tu con la Salute. Il carcinoma mammario: l’importanza della prevenzione

20 Ottobre – A tu per tu con la Salute. Quando il cuore fa male: infarto del miocardio

28 Settembre – A tu per tu con la Salute. Endometriosi: sintomatologia, diagnosi e cura

20 Settembre – A tu per tu con la Salute. Mal di schiena: cause principali e come curarsi

06 Settembre – A tu per tu con la Salute. Dolore al ginocchio: capire le cause e la giusta terapia

20 Luglio – A tu per tu con la salute. La menopausa è la fine della sessualità?

07 Luglio – A tu per tu con la Salute. Cibo spazzatura: il rischio non è solo l’obesità

21 Giugno – A tu per tu con la salute. Obesità: il dolore nascosto nei chili di troppo

4 Giugno – A tu per tu con la Salute. Che cos’è l’ipoacusia e come si cura

20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Udito, il senso “social” da salvaguardare

20 Aprile – A tu per tu con la salute. Dolore alla spalla: sintomi, cause e rimedi

8 Aprile – A tu per tu con la salute. Allergie nei bambini: ecco il test più veloce ed economico