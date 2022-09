Colpisce principalmente gli uomini ma anche le donne non devono sottovalutarla

Il dott. Enrico Leo, specialista del centro In Salus, mette in guardia dai rischi e spiega come prevenire

LECCO – Un problema non solo maschile: l’aneurisma dell’aorta addominale può presentarsi anche in soggetti femminili e la prevenzione diventa fondamentale, soprattutto ad una certa età. Ne parliamo con il dott. Enrico Leo, specialista in Chirurgia Vascolare e tra i professionisti del centro medico in Salus di Lecco.

Dottore in cosa consiste l’aneurisma dell’aorta addominale e quanto deve preoccupare anche le donne?

L’aneurisma dell’aorta addominale (AAA), cioè una dilatazione dell’arteria principale del corpo umano nel suo tratto addominale, rappresenta una patologia che colpisce prevalentemente il sesso maschile con un rapporto di 13:1 rispetto a quello femminile. Non stupisce quindi che le attuali linee guida nella sua diagnosi e trattamento derivino da studi clinici nei quali la popolazione femminile risulta significativamente sottorapresentata. La mortalità nelle donne affette da AAA è diminuita poco nel corso degli ultimi 25 anni, al contrario di quanto osservato negli uomini. Questo suggerisce che i principali fattori responsabili della riduzione dei decessi tra gli uomini, quali l’abolizione del fumo, lo screening, l’uso sempre più ampio di tecniche meno invasive per il trattamento chirurgico, sono meno efficaci o poco applicabili al sesso femminile”.

Come è possibile prevenirla?

“Attualmente, non esistono programmi sanitari nazionali di screening dell’AAA nelle donne poiché ritenuti non efficaci in termini di costi e prevenzione, in considerazione della minore incidenza della patologia. Tuttavia, alcune esperienze del passato sembrerebbero dimostrare il contrario. Nel 2014, in Francia è stato realizzato un piano di screening della popolazione maschile e femminile mediante un semplice esame ecocolordoppler dell’addome (operazione VESALE): sono state esaminate 36500 persone e sono stati diagnosticati 729 casi di AAA. Se le donne fossero state escluse da questo piano, in 124 casi non si sarebbe giunti ad una diagnosi di AAA e, teoricamente, si sarebbero registrati 28 decessi. Dunque, bisogna sottoporre le donne a partire dai 65 anni ad un esame ecocolordoppler dell’addome, in particolare se fumatrici e/o ipertese. In presenza di familiarità per malattie aneurismatiche, l’età per sottoporsi all’esame scende a 50 anni”.

Ma quando occorre trattare un AAA nella donna?

“Anche in questo caso dobbiamo considerare alcune differenze sostanziali rispetto alla popolazione maschile: se nell’uomo il rischio di rottura di un aneurisma dell’aorta addominale aumenta quando il diametro supera i 5 centimetri, nella donna tale rischio, anche in AAA più piccoli (con diametro compreso tra i 4 ed i 5 centimetri), è quattro volte più elevato. Nelle pazienti affette da AAA, un’attenta valutazione dell’anatomia e della morfologia dell’aneurisma aortico può suggerire quindi un trattamento, solo apparentemente, precoce. In conclusione, pur in assenza di specifiche linee guida, è auspicabile che le pazienti che presentano un profilo di rischio aumentato per lo sviluppo di un aneurisma dell’aorta addominale si sottopongano ad un semplice esame ecocolordoppler dell’addome ed ad una eventuale visita chirurgica vascolare, al fine di prevenire le complicanze (spesso fatali) di una patologia francamente poco indagata nelle sue specificità connesse al genere femminile”.

Dott. Enrico Leo

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

