Con la Primavera tornano le allergie ma anche spossatezza da cambio stagione

Come può aiutarci l’omeopatia? Intervista alla dott.ssa Cominetti del Centro In Salus di Lecco

RUBRICA – L’inverno è ormai alle spalle e da qualche giorno abbiamo dato il benvenuto alla Primavera, anche se per molti la nuova stagione può comportare qualche disagio di salute: è il caso di chi soffre delle allergie tipiche del periodo e di chi risente del cambio di stagione, accusando spossatezza fisica e stanchezza mentale, oltre al problema degli sbalzi di temperatura che possono causare mal di gola e altre malattie dell’apparato respiratorio.

Ai rimedi della medicina tradizionali si affiancano quelli proposti dall’omeopatia. Ce ne parla la dott.ssa Silvana Cominetti, esperta omeopata del team di In Salus, centro medico polispecialistico di Lecco. La dott.ssa Cominetti dal 1996 è responsabile della Didattica per la Società Italiana di Medicina Omeopatica e responsabile italiana per la didattica per European Committee for Homeopathy.

Arriva la primavera, l’omeopatia può essere d’aiuto?

“Certamente, l’omeopatia aiuta il nostro organismo ad attivare la risposta giusta per contrastare determinati stati di malessere. Nel caso della stagione primaverile molte persone soffrono di allergia ai pollini, ma anche di stanchezza dovuta al cambio di stagione, di tonsilliti o di semplici mal di gola, grazie agli sbalzi di temperatura.

Il principio base dell’omeopatia è quello della similitudine. Essa intende curare il malato sfruttando il fatto, sperimentalmente dimostrato, che un medicinale diluito e “dinamizzato” cura quei sintomi che è in grado di provocare quando viene somministrato ad un soggetto sano. Ogni persona, a parità di malattia, esprime i sintomi della stessa in modo differente, per questo il rimedio deve essere il più appropriato al paziente. L’omeopatia ci consente di cercare il giusto rimedio, derivante dai tre grandi regni della natura, vegetali, minerali e animali, sia per la prevenzione che per la cura del sintomo, tenendo conto non solo dello stato fisico della persona ma anche del suo carattere, delle sue attitudini”.

Come avviene la ricerca del giusto rimedio?

“Soprattutto con l’ascolto del paziente. Attraverso l’intervista omeopatica, che dura circa un’ora, si approfondiscono in modo ampio e articolato le caratteriste della persona, fisiche e caratteriali: quali sono i suoi gusti alimentari, se ha delle paure, come reagisce a determinate situazioni, se ha problemi di sonno, se patisce il caldo o il freddo e molti altri aspetti della persona. Tutto ciò, insieme all’esame obiettivo, concorre a delineare un quadro globale del paziente e con questi dati si va a delineare il rimedio corretto, cioè quello più simile alle caratteristiche presentate dal paziente.

Cosa è possibile fare per le allergie?

“L’omeopatia ci consente di lavorare sia sulla prevenzione che sul sintomo acuto. Mentre la risposta della medicina tradizionale è generalmente un farmaco, antistaminico o cortisone, valido per tutti e spesso con effetti collaterali, l’omeopatia cerca il rimedio per la singola persona, con l’intento non solo di togliere il sintomo, ma di risolvere il problema alla radice. Chi si rivolge all’omeopatia vuole evitare il ricorso a sostanze farmacologiche e cercare delle soluzioni naturali che producano una guarigione e non solo la scomparsa del sintomo.

Cosa possiamo fare per prevenire la stanchezza e i cambi d’umore?

“Ci sono dei rimedi generali, ma anche in questo caso è sempre buona cosa trovare il rimedio giusto per la persona, in modo che l’organismo possa adattarsi al meglio all’ambiente e, in questo caso, al cambio di stagione. Il rimedio omeopatico stimola l’organismo, nella sua globalità, a ritrovare il proprio equilibrio, che per motivi vari ha perso. Questo accade sia sul piano fisico che su quello emotivo”.

Quanto tempo ci vuole?

“Io dico sempre ai miei pazienti che se, nelle malattie acute, il risultato non si raggiunge in 48 ore, allora va cambiato rimedio. Al contrario di quanto si possa immaginare, l’omeopatia ha un’efficacia che si esprime in tempi rapidi e con trattamenti spesso in un’unica soluzione. Se il rimedio è somministrato per prevenzione e funziona bene, allora i sintomi non si vedranno, se invece si sta lavorando su sintomi già manifesti, allora questi devono attenuarsi in breve per poi sparire”.

Dott.ssa Silvana Cominetti

Riceve presso

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

