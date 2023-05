Alimentazione e attività sportiva: qual è il giusto equilibrio?

Scopriamo la corretta alimentazione dello sportivo con la dietista Maria Rosa Barreca del centro medico In Salus di Lecco

Quali sono i nutrienti essenziali per chi pratica sport? Quanti pasti al giorno sono consigliati? Come affrontare il recupero post gara? Nel video servizio, le risposte della dietista

LECCO – E’ il “cruccio” di ogni sportivo, o quasi: come gestire la propria alimentazione per una migliore resa dell’attività sportiva? Quali alimenti deve prediligere chi pratica sport? Sono alcune delle domande a cui la dott.ssa Maria Rosa Barreca, dietista del Centro Medico di Insalus, risponde nel video servizio che potete scoprire in questa puntata della rubrica ‘A tu per tu con la salute’.

“L’obiettivo dell’alimentazione nello sportivo è quello di raggiungere e mantenere il peso corporeo, migliorare quella che è la prestazione fisica e il recupero tra l’allenamento e la gara” rimarca la dottoressa. L’idratazione è un fattore molto importante da tenere in considerazione, spiega la dietista: “Si è visto infatti che la performance peggiora del 5% nel caso in cui venga meno una corretta idratazione”.

Altrettanto importante è la varietà alimentare “che consente un adeguato apporto di tutti i nutrienti – aggiunge la dott.ssa Barreca – E’ risaputo che durante l’attività fisica aumenta il fabbisogno di proteine ma soprattutto di carboidrati, che rappresentano la fonte energetica primaria”.

“La dieta dello sportivo deve essere frazionata, per cui più spuntini oltre i pasti principali e devono essere rispettate le due ore di digiuno prima dell’attività motoria, per non arrivare appesantiti e soprattutto con la digestione correttamente avvenuta”. La dietista del centro In Salus, nel video servizio, spiega quali sono i nutrienti fondamentali per chi pratica sport e fa chiarezza riguardo all’integrazione degli amminoacidi e all’utilizzo della creatina, dando dei consigli specifici a chi intende fruirne.

Ad accompagnare la spiegazione della dott.ssa Barreca sono gli esercizi di Luca Lazzarini, preparatore atletico, tra i professionisti di cui il centro medico In Salus dispone per i servizi rivolti all’utenza nell’ambito della prevenzione e della riabilitazione.

Dott.ssa Maria Rosa Barreca

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

ARTICOLI PRECEDENTI

17 Aprile – L’Ecografia Cardiaca: un esame fondamentale per la salute del cuore

31 Marzo – Pre e post parto: tanti corsi in partenza con le ostetriche di In Salus

23 Marzo – La “salute” del sistema nervoso, l’elettromiografia ci viene in aiuto

9 Marzo – Ortopedia. Sindrome del tunnel carpale: ecco come affrontarla

20 Febbraio – Diverticoli del colon? Problema diffuso. Parliamone con l’esperto

8 Febbraio – La malattia venosa cronica, come riconoscerla e come intervenire

25 Gennaio – A tu per tu con la Salute | Ernia del disco: l’intervento è l’ultimo rimedio

04 Gennaio – A tu per tu con la Salute | Menopausa? Niente paura. I consigli dell’ostetrica

2022

5 Dicembre – A tu per tu con la Salute | Ortopedia. Quando la mano ha un problema

28 Novembre – A tu per tu con la salute. La stenosi lombare del canale spinale

18 Novembre – A tu per tu con la salute. Il controllo delle anche nel neonato

09 Novembre – A tu per tu con la salute. Il disagio dell’adolescente a scuola

28 Ottobre – A tu per tu con la salute. La nuova rubrica “Un urologo per amico”

14 Ottobre – A tu per tu con la salute. Reflusso nel neonato, quando preoccuparsi?

12 Settembre – A tu per tu con la Salute. Nasce il progetto “Mamme Lecco”

01 Settembre – A tu per tu con la Salute: disfunzione sessuale, come affrontarla?

20 Luglio – A tu per tu con la Salute. Sole: alleato o nemico della nostra pelle?

7 Luglio – A tu per tu con la Salute. Infertilità e fecondazione assistita

20 Giugno – A tu per tu con la Salute. L’Agopuntura: un’alleata per le donne

7 Giugno – A tu per tu con la Salute. Curare le tensioni del neonato con l’osteopatia

20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Grave obesità, l’aiuto della chirurgia

7 Maggio – A tu per tu con la Salute. Prepararsi all’estate con la giusta dieta

20 Aprile – A tu per tu con la Salute. Dolore cronico benigno, parola allo specialista

07 Aprile – A tu per tu con la Salute. Primavera e malanni di stagione, l’aiuto dell’omeopatia

15 Marzo – A tu per tu con la Salute. Disturbi alimentari nei giovani: “Attenti ai campanelli di allarme”

07 Marzo – A tu per tu con la Salute. Cancro al seno e prevenzione: intervista alla dott.ssa Carla Magni

21 Febbraio – A tu per tu con la Salute. Fertilità, perché è importante recarsi da uno specialista

07 Febbraio – A tu per tu con la Salute. L’importanza di prendersi cura delle proprie mani

25 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Superare i traumi è possibile!

17 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Da lunedì dieta

2021

06 Dicembre – A tu per tu con la Salute. Dieta durante le feste? Poche rinunce e tanta convivialità

19 Novembre – A tu per tu con la Salute. La malattia venosa cronica

9 Novembre – A tu per tu con la Salute. Il carcinoma mammario: l’importanza della prevenzione

20 Ottobre – A tu per tu con la Salute. Quando il cuore fa male: infarto del miocardio

28 Settembre – A tu per tu con la Salute. Endometriosi: sintomatologia, diagnosi e cura

20 Settembre – A tu per tu con la Salute. Mal di schiena: cause principali e come curarsi

06 Settembre – A tu per tu con la Salute. Dolore al ginocchio: capire le cause e la giusta terapia

20 Luglio – A tu per tu con la salute. La menopausa è la fine della sessualità?

07 Luglio – A tu per tu con la Salute. Cibo spazzatura: il rischio non è solo l’obesità

21 Giugno – A tu per tu con la salute. Obesità: il dolore nascosto nei chili di troppo

4 Giugno – A tu per tu con la Salute. Che cos’è l’ipoacusia e come si cura

20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Udito, il senso “social” da salvaguardare

20 Aprile – A tu per tu con la salute. Dolore alla spalla: sintomi, cause e rimedi

8 Aprile – A tu per tu con la salute. Allergie nei bambini: ecco il test più veloce ed economico