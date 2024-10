Artrodesi vertebrale: una soluzione concreta per le patologie della colonna vertebrale

“Una tecnica chirurgica avanzata per la risoluzione di diverse patologie spinali”, ne parliamo con il Dott. Nicola Pieracci, Neurochirurgo del Centro In Salus di Lecco

RUBRICA – La artrodesi vertebrale, o fusione spinale, è una procedura chirurgica utilizzata per unire permanentemente e definitivamente due o più vertebre della colonna vertebrale.

“Lo scopo è eliminare i micromovimenti delle vertebre coinvolte – spiega il Dott. Nicola Pieracci, Neurochirurgo del Centro In Salus di Lecco – riducendo il dolore provocato da patologie come ernie discali, spondilolistesi, fratture, stenosi del canale spinale o deformità spinali come le scoliosi”.

Come si svolge l’artrodesi delle vertebre lombari?

“Le artrodesi vertebrali possono coinvolgere la parte anteriore delle vertebre, la parte posteriore o entrambe le parti; in quest’ultimo caso si parla di artrodesi circonferenziale – precisa il Dott. Pieracci – Nella artrodesi circonferenziali, viene prima rimosso completamente il disco intervertebrale e sostituito con delle piccole gabbie (cage) riempite di osso sintetico, successivamente vengono bloccate le vertebre con un sistema di viti e barre posteriori. La artrodesi circonferenziale viene realizzata con una combinazione di due o più approcci chirurgici”.

L’intervento in tutti i casi viene eseguito in anestesia totale e richiede un ricovero in ospedale da 2 a massimo 4 giorni.

Sempre il Dott. Pieracci sottolinea: “L’approccio per via anteriore offre il vantaggio di non intaccare i muscoli della schiena e non necessita manipolazione dei nervi. Il recupero postoperatorio è in genere più rapido. Per i pazienti che presentano una stenosi importante del canale vertebrale, devono essere utilizzate la tecnica posteriore o la circonferenziale. Grazie all’evoluzione delle tecniche e degli strumenti utilizzati, il paziente viene mobilizzato a distanza di 12-24 ore dall’intervento”.

La capacità di eseguire tutti i tipi di approccio è fondamentale per un chirurgo vertebrale.

Sarà il chirurgo stesso, caso per caso, a decidere quale approccio abbia un miglior rapporto rischi/benefici per il paziente.

Artrodesi vertebrale: i benefici

Come tutte le procedure chirurgiche, anche la artrodesi circonferenziale vertebrale prevede dei benefici significativi, come:

– stabilizzazione completa delle vertebre, sia della parte anteriore che posteriore, garantendo una maggior stabilità rispetto, ad esempio, a una stabilizzazione solo posteriore

– Miglior distribuzione del peso corporeo, garantita dal supporto anteriore che assorbe il carico assiale, e dal supporto posteriore che fornisce stabilità meccanica

– Maggior probabilità che avvenga una fusione vertebrale, più stabile e duratura

– Possibilità di correggere instabilità o deformità del rachide, dalle listesi vertebrali e vere e proprie deformità, come le scoliosi

– Riduzione significativa del dolore, eliminando i micromovimenti vertebrali

L’artrodesi delle vertebre lombari è un intervento pericoloso?

L’esperienza del chirurgo e la specializzazione del centro presso il quale viene eseguita l’artrodesi delle vertebre lombari è fondamentale per garantire il successo dell’intervento. I centri specializzati presentano delle percentuali di complicanze minime e utilizzano macchinari come il navigatore e la TC intraoperatoria per garantire il corretto posizionamento dei mezzi di sintesi.

L’importanza della collaborazione con un team fisioterapico

Il ruolo del fisioterapista è fondamentale per cercare di evitare di arrivare all’intervento: tramite esercizi terapeutici, terapie strumentali e manuali ha l’obiettivo di ridurre il più possibile la sintomatologia dolorosa.

Qualora il trattamento conservativo fisioterapico fallisca, è necessario ricorrere all’intervento, in particolare in presenza di deficit neurologici.

Nella fase post operatoria invece il compito del fisioterapista è quello di accompagnare il paziente nella ripresa delle attività quotidiane e successivamente recuperare la funzionalità della colonna in termini di flessibilità, controllo/equilibrio e forza.

Perché scegliere il Centro In Salus di Lecco

Il Centro In Salus di Lecco può contare sulla collaborazione di un team coeso, capitanato dal Dott. Pieracci, neurochirurgo esperto in chirurgia spinale. Dopo una prima valutazione, il Dott. Pieracci coordinerà e metterà in atto tutte le strategie necessarie, insieme al suo team, per poter garantire al paziente la risoluzione rapida ed efficacie della patologia riscontrata e il recupero delle normali attività quotidiane.

Il Dott. Pieracci riceve presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. È possibile prenotare un appuntamento online o telefonicamente.

Dott. Pieracci Nicola

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

