Emorroidi: affrontare il problema, senza imbarazzi

Intervista al Dott. Veronesi, Proctologo del Centro In Salus di Lecco
“Ascolto e attenzione al paziente per superare le paure e tornare a stare bene”
LECCO – La patologia emorroidaria è un disturbo molto comune, ma ancora oggi circondato da silenzi, imbarazzo e false convinzioni. Eppure circa l’80% della popolazione occidentale ne soffre almeno una volta nella vita.
È un tema che merita informazione chiara, corretta e priva di tabù. A guidarci in questo approfondimento è il Dott. Paolo Veronesi, Chirurgo specialista in Proctologia tra i professionisti del Centro In Salus di Lecco, che ogni giorno accompagna i pazienti in un percorso di diagnosi e cura rispettoso, professionale e sereno.
Le emorroidi, spiega il Dottore, sono strutture fisiologiche che contribuiscono alla continenza: “Diventano un problema quando si infiammano, sanguinano o prolassano. Il sintomo più frequente è il sanguinamento, che spaventa sempre, ma non sempre è un’urgenza e va indagato comunque con una visita specialistica. Altri segnali sono il prurito fastidioso, il dolore e la sensazione di un rigonfiamento esterno, il cosiddetto prolasso.
Molte persone però rimandano per vergogna. Ed è proprio qui che nasce il rischio: «La vergogna è il nemico numero uno. Rimandare significa far peggiorare la situazione, passando da emorroidi di grado lieve, più facili da curare, a forme di grado maggiore. Inoltre, il sanguinamento cronico può causare anemia. È fondamentale farsi visitare per escludere anche altre patologie intestinali”.
Il Dott. Veronesi dice chiaramente: “La visita non è dolorosa ed è l’unico modo per avere una diagnosi corretta. Viene eseguita rispettando la privacy, la sensibilità e con i tempi del paziente. Si basa sull’ascolto dell’anamnesi della persona e sulla valutazione locale. I pazienti entrano tesi ed escono quasi sempre dicendo: “Tutto qui? Se lo avessi saputo, sarei venuto prima!”
Un altro mito da sfatare è l’idea che dal Proctologo si finisca subito in sala operatoria. “La chirurgia riguarda solo una percentuale di casi” ricorda il Dottore. Si inizia con terapie farmacologiche, modifiche dello stile di vita e strategie personalizzate che possono risolvere il problema senza interventi invasivi.
L’invito conclusivo dello specialista è un incoraggiamento a prendersi cura di sé senza paura: “Le emorroidi infiammate sono un piccolo imprevisto del corpo, non una condanna. Riprendere in mano il proprio benessere è facile, richiede pochissimo tempo e vi permetterà di tornare a sorridere e a vivere le vostre giornate con leggerezza. Noi siamo qui per aiutarvi, senza giudizio e con tutta la cura che meritate’’.
Il Dottor Paolo Veronesi riceve presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. È possibile prenotare un appuntamento online o telefonicamente.
Dottor Paolo Veronesi
In Salus – Centro Medico Polispecialistico
Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A
Tel. 0341 367512
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