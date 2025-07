Il mal di schiena: un nemico silenzioso che cambia la vita

Dalla fitta improvvisa alla limitazione quotidiana: il percorso di un dolore spesso ignorato

Con il Dottor Nicola Pieracci, Neurochirurgo di In Salus scopriamo le cause del mal di schiena e come intervenire

RUBRICA – E’ una storia che tante persone conoscono fin troppo bene: un dolore che si insinua lentamente, diventando una presenza costante senza che ce ne accorgiamo davvero, fino a influenzare il modo in cui ci muoviamo, viviamo e persino pensiamo.

Senza accorgersene, si iniziano a evitare determinati movimenti, si cambia il modo di muoversi, adattando postura e abitudini per ridurre il disagio. Il dolore diventa una presenza quotidiana, condizionando le scelte, lo stile di vita e persino il carattere. Si evolve da un semplice fastidio a un limite tangibile, influenzando la qualità della vita e la percezione del proprio corpo.

Così inizia la lombalgia, la cervicalgia, la sciatalgia, per tutti il “mal di schiena”, una condizione che può diventare un ostacolo persistente se non affrontata adeguatamente.

“Il mal di schiena è un sintomo, e non una diagnosi – rimarca il Dott. Nicola Pieracci, Neurochirurgo del centro medico In Salus di Lecco, esperto nella diagnosi e nel trattamento di patologie degenerative della colonna vertebrale – Fare diagnosi più precocemente possibile è fondamentale per riconoscerne le cause, per evitarne la cronicizzazione, per trovarne la cura più efficace”.

Le sue cause sono molto spesso multifattoriali, da attribuire ad una combinazione di alterazioni meccaniche, posturali, degenerative e anche psicologiche.

“Tutti ormai sappiamo che posture scorrette, movimenti sbagliati o sollevare pesi in assenza di un buon tono muscolare sono alcuni dei principali motivi di insorgenza di dolore – aggiunge il medico – Ma il mal di schiena può insorgere anche per cause degenerative, come un’ernia del disco, una stenosi del canale vertebrale o una listesi verterbale, ovvero lo scivolamento di una vertebra sull’altra. Ci sono poi cause importanti come una frattura vertebrale, traumatica o su base osteoporotica, o patologie tumorali”.

Un’accurata valutazione medica è la prima tappa essenziale di un percorso di guarigione: quando è iniziato il dolore, come è iniziato e le caratteristiche del dolore come intensità e frequenza sono tutte informazioni utili a chiarire la natura di questo dolore, insieme ad una accurata valutazione neurologica

Il seguito può limitarsi ad una radiografia della colonna oppure, nel sospetto già di una ernia discale e di una compressione nervosa, a una risonanza magnetica.

“È fondamentale – conclude il Neurochirurgo – una volta riconosciuta la causa meccanica degenerativa del dolore, modificare le abitudini di vita e rieducare il nostro corpo, attraverso la fisioterapia, a muoversi correttamente ed aiutare la nostra schiena rinforzando tutta la muscolatura del tronco, evitando la sedentarietà, l’aumento di peso, carichi eccessivi sulla schiena e altre abitudini sbagliate”.

Il dottor Pieracci è disponibile presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. Per informazioni o appuntamenti, è possibile telefonare al numero 0341 367512.

Dottor Nicola Pieracci

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512