Incontinenza urinaria femminile: parlarne è il primo passo

Dal sintomo alla cura: come affrontare un disturbo che colpisce una donna su cinque

Soluzioni moderne e multidisciplinari per migliorare la qualità della vita

RUBRICA – Parlare di incontinenza urinaria è spesso difficile, ma è essenziale per migliorare la qualità della vita di tante donne. Insieme alla ginecologa Annalisa Villa e all’ostetrica Maddalena Cattaneo del Centro Medico In Salus di Lecco, vogliamo affrontare questo tema per offrire informazioni chiare e soluzioni terapeutiche efficaci.

Che cos’è l’incontinenza urinaria?

È una condizione più comune di quanto si pensi: “Circa una donna su cinque ne soffre – spiega l’ostetrica – Si manifesta come una perdita involontaria di urina, che può avvenire in seguito a un cambiamento della pressione intraddominale come uno starnuto, un colpo di tosse, il sollevamento di un peso o anche semplicemente camminando, correndo o accavallando le gambe”.

“Talvolta – aggiunge – può insorgere in maniera improvvisa, sotto forma di uno stimolo impellente che porta alla perdita prima ancora di raggiungere il bagno”.

Le cause di questa condizione sono molteplici, tra cui un tono muscolare alterato o ridotto del pavimento pelvico. “Tra i fattori di rischio – rimarca l’ostetrica – troviamo la gravidanza e la menopausa”.

In particolare, durante la menopausa, l’incontinenza può presentarsi come parte della cosiddetta sindrome genitourinaria, “una condizione che – rimarca la ginecologa dott.ssa Villa – deriva dalla ridotta produzione di estrogeni da parte dell’ovaio. A livello vaginale, questa sindrome si traduce spesso in secchezza, prurito, bruciore e dolore, soprattutto durante i rapporti. A livello urinario, invece, si può avvertire la necessità di urinare più frequentemente, la difficoltà nel controllare lo stimolo minzionale e l’incontinenza da sforzo”.

Come affrontarla?

Nonostante il suo impatto significativo sulla qualità della vita, molte donne, rimarca la ginecologa, evitano di parlarne anche con il proprio medico, rendendo questa patologia “sommersa”.

“Per affrontarla in modo efficace è fondamentale una presa in carico multidisciplinare, che consenta di strutturare un percorso terapeutico cucito su misura per ogni paziente” spiega l’ostetrica Cattaneo.

Le terapie disponibili sono varie.

“Quelle farmacologiche possono essere ormonali o non ormonali, e somministrate sia per via sistemica che localmente, attraverso ovuli, gel o candelette” illustra la dott.ssa Villa.

Un’altra risorsa importante è la chinesiterapia del pavimento pelvico: “attraverso esercizi mirati, a corpo libero – spiega Maddalena Cattaneo – favorisce la consapevolezza, l’attivazione e il rilassamento di questa muscolatura. Spesso vengono utilizzate tecniche come la ginnastica ipopressiva oppure il biofeedback, che supportano il percorso riabilitativo”.

Radiofrequenza e Laser terapia

Sul fronte delle terapie strumentali, attualmente vi sono a disposizione strumenti all’avanguardia come la radiofrequenza e il laser frazionato.

“La prima utilizza onde elettromagnetiche che generano calore, stimolando la produzione di collagene ed elastina nei tessuti vaginali – spiega la ginecologa – Il laser frazionato, invece, crea micro-lesioni controllate che innescano processi di rigenerazione e ripristino del pH. Pur agendo con meccanismi diversi, entrambe le tecniche hanno effetti simili: migliorano l’elasticità, il trofismo e la lubrificazione vaginale, riducendo sintomi come la secchezza, il bruciore, il dolore e l’incontinenza”.

Grazie a questi trattamenti, concludono le professioniste di In Salus, molte donne ritrovano la libertà di vivere le proprie giornate senza limitazioni, recuperando attività che avevano dovuto modificare o abbandonare.

In Salus è il Centro d’Eccellenza del Pavimento Pelvico

Il nostro centro offre una gamma completa di servizi per garantire una gestione completa e multidisciplinare delle problematiche relative a questa area, garantendo:

Approccio multidisciplinare polispecialistico (tutte le specialità coinvolte sono rappresentate nel Centro).

Completezza del percorso diagnostico-terapeutico.

Percorso riabilitativo dedicato.

Formazione continua del personale.

Tecnologie all’avanguardia.

