La malattia venosa cronica, come riconoscerla e come intervenire

In Italia, la malattia venosa cronica colpisce il 40% delle donne e il 25% degli uomini

Il dott. Enrico Leo, chirurgo vascolare (In Salus): “Uno specialista può aiutarvi nella diagnosi e nel trattamento”

LECCO – E una patologia poco conosciuta, quindi sottovalutata e spesso non riconosciuta, eppure in Italia colpisce il 40% delle donne ed il 25% degli uomini: si tratta della Malattia venosa cronica (MVC), un disturbo che colpisce la circolazione venosa nell’organismo.

“I primi sintomi sono infatti generici e difficili da riconoscere e da associare a questa malattia: prurito, bruciore, senso di pesantezza e crampi notturni, e possono manifestarsi anche in assenza di segni specifici, come le teleangectasie (i cosidetti capillari) o vere e proprie varici degli arti inferiori – spiega il dott. Enrico Leo, Chirurgo Vascolare del centro In Salus di Lecco – È necessario quindi far riferimento ad uno specialista chirurgo vascolare per poter riconoscere i quadri clinici iniziali della MVC, correggere gli eventuali fattori di rischio ed impostare un programma di trattamento”.

I fattori di rischio principali della Malattia venosa cronica sono la gravidanza, il sovrappeso, i lunghi periodi in piedi. “Nelle situazioni più gravi la malattia venosa cronica può portare a tromboflebiti, varicoflebiti o addirittura a della ulcere venose” rimarca lo specialista.

Dati i sintomi aspecifici della MVC, l’unica prevenzione, sottolinea il dott. Leo , “è l’esecuzione di un ecocolordoppler venoso scrupoloso degli arti inferiori, preferibilmente da eseguire con il paziente in piedi. Lo scopo – rimarca il medico – è quello di individuare la presenza di un reflusso nel circolo venoso superficiale dell’arto inferiore, cioè un flusso di sangue che ‘refluisce’ verso il basso per un cattivo funzionamento delle strutture valvolari presenti all’interno delle vene”.

“L’unico trattamento definitivo – conclude il dott. Leo – è rappresentato dalla terapia chirurgica. Nel centro In Salus è possibile effettuare visite di Chirurgia Vascolare, visite angiologiche e ecocolor doppler venosi ed arteriosi, per indagare al meglio i quadri clinici ed individuare precocemente i casi di MVC”.

Dott. Enrico Leo, Chirurgo Vascolare

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

