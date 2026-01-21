La tiroide e le indagini diagnostiche: ecografia e agoaspirato

Procedure semplici ed indolori per indagare le anomalie tiroidee

La tiroide è una ghiandola di vitale importanza per il corretto funzionamento del nostro organismo. Essa regola il metabolismo e influisce su numerosi processi fisiologici.

Tuttavia, le patologie che interessano questa ghiandola sono comuni e richiedono un approccio diagnostico accurato. In questo articolo, approfondiremo con i professionisti del Centro In Salus di Lecco le principali malattie tiroidee e l’importanza delle indagini diagnostiche, in particolare l’ecografia e l’agoaspirato.

Le Principali patologie della tiroide

Le patologie tiroidee possono essere classificate in morfologiche e morfofunzionali. Tra le più comuni troviamo:

Noduli tiroidei

I noduli tiroidei sono piccole masse (solide, liquide o miste) che si formano nella ghiandola tiroidea. Si stima che siano presenti in circa il 50% della popolazione, risultando più comuni nelle donne e con l’avanzare dell’età.

Questi noduli possono essere “freddi”, non producendo ormoni, o “caldi”, iperfunzionanti e producendo un eccesso di ormoni.

Anche se molti di questi noduli sono benigni e asintomatici, alcuni possono essere maligni o causare compressione, rendendo fondamentale una diagnosi tempestiva.

Ipotiroidismo e ipertiroidismo

L’ipotiroidismo è caratterizzato dalla ridotta produzione di ormoni tiroidei, mentre l’ipertiroidismo è causato da un eccesso di questi ormoni.

Entrambe le condizioni possono avere ripercussioni significative sulla salute e necessitano di diagnosi e trattamento adeguati.

L’ecografia tiroidea

L’ecografia tiroidea è spesso il primo passo diagnostico quando si identificano anomalie tiroidee. Questo esame non invasivo consente di visualizzare la struttura della ghiandola e identificare eventuali noduli. È fondamentale per la valutazione iniziale di pazienti con sintomi sospetti e per determinare le caratteristiche dei noduli.

Agoaspirato tiroideo: che cos’è e come viene prescritto

Cos’è l’agoaspirato tiroideo?

L’agoaspirato tiroideo è una procedura ambulatoriale mini-invasiva che prevede il prelievo di cellule da un nodulo tiroideo mediante un ago sottilissimo. Spesso guidato dall’ecografia, l’agoaspirato permette di analizzare le cellule al microscopio per determinare la natura del nodulo, differenziando tra lesioni benigne e maligne. Questo approccio evita interventi chirurgici non necessari e rappresenta un esame rapido e poco doloroso, simile a un’iniezione.

Come si svolge l’agoaspirato alla tiroide?

Durante l’esame, il paziente viene posizionato sul lettino, e il medico disinfetta la zona del collo. Successivamente, si utilizza la sonda ecografica per visualizzare il nodulo e guidare l’ago. Essa richiede circa 15-20 minuti e non è necessaria alcuna preparazione. Il materiale prelevato viene inviato in laboratorio per l’analisi citologica.

Indicazioni all’agoaspirato alla tiroide

L’agoaspirato è raccomandato in caso di:

– Noduli con caratteristiche ecografiche sospette

– Noduli di dimensioni superiori a 10-15 mm, che presentano evidenze di potenziale malignità

– Noduli più piccoli, ma con segni clinici preoccupanti

Ecografia e agoaspirato: esami fondamentali

L’ecografia e l’agoaspirato tiroideo sono strumenti diagnostici preziosi per la valutazione delle patologie tiroidee. L’ecografia serve da guida iniziale, mentre l’agoaspirato permette una diagnosi differenziale accurata. È fondamentale monitorare le anomalie tiroidee per garantire una tempestiva intervento e trattamento.

Per ulteriori informazioni o per prenotare un appuntamento, contattaci al numero 0341 367512 o visita il sito www.in-salus.it

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

