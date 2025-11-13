La trasformazione invisibile: la pre menopausa

Sbalzi d’umore, perdita di capelli, difficoltà a concentrarsi, i sintomi inaspettati della pre menopausa
Quante donne dai 40 anni si sentono diverse ma senza capire perché? Alcuni cambiamenti nel corpo e nella mente avvengono quasi inconsapevolmente e la tendenza è quella di normalizzarli. Si tratta della pre menopausa. Questo periodo può iniziare verso i 40 anni e presenta una serie di sintomi che possono sembrare nuovi e inaspettati. Diventa fondamentale conoscerli e riconoscerli per affrontarli con maggiore consapevolezza.
La pre menopausa è una fase di transizione che, sebbene possa portare a sintomi sconcertanti, è assolutamente naturale. Riconoscere questi cambiamenti e comprendere che siete nel bel mezzo di un processo comune a tutte le donne, offre una prospettiva più serena. Approcciate questo periodo con la consapevolezza che ci sono risorse e strategie a vostra disposizione per migliorare la vostra qualità di vita.
I Sintomi Comuni della pre menopausa
Uno dei sintomi più comuni che molte donne iniziano a notare è l’irregolarità mestruale anche se questo sintomo NON è necessario o fondamentale per definire l’ingresso in questo periodo della vita.
Analizziamo insieme tutti i segnali che indicano l’ingresso in un periodo di transizione per il nostro corpo:
– Sbalzi d’umore: potreste sentirvi facilmente irritabili o emotive. Questi sbalzi sono normali e possono essere sorprendentemente comuni in questa fase.
– Caduta dei capelli: molte donne notano capelli più sottili o una perdita maggiore di capelli. È una reazione naturale ai cambiamenti ormonali e non deve diventare motivo di preoccupazione.
– Difficoltà di memoria: se vi sembra più difficile concentrarvi o ricordare dettagli, non siete sole. Questo fenomeno, noto come “nebbia mentale”, è un sintomo noto della pre manopausa.
– Affaticamento e insonnia: la fatica generalizzata e le difficoltà nel dormire possono diventare parte della routine quotidiana, rendendo più pesante affrontare le giornata.
– Aumento di peso, con accumulo di grasso nella fascia addominale: è comune notare un aumento di peso con aumento della circonferenza anche per quelle donne che non hanno mai avuto problemi di peso in passato. Questo è spesso legato ai cambiamenti nei livelli ormonali e al rallentamento del metabolismo.
– Incontinenza da sforzo: alcune donne possono iniziare a sperimentare piccole forme di incontinenza, specialmente quando starnutiscono o tossiscono. Questo sintomo è un risultato comune delle modifiche nei tessuti e nei muscoli pelvici durante la pre manopausa.
– Calo di desiderio: spesso si riduce il desiderio sessuale e raggiungere l’orgasmo può essere più difficoltoso.
Riconoscete alcuni di questi sintomi?
Tutti questi sintomi indicano che il vostro corpo sta attraversando una transizione importante: la pre menopausa. Questo periodo, che precede la menopausa vera e propria, può durare diversi anni e comporta cambiamenti nei livelli ormonali. È fondamentale comprendere che ciò che state vivendo è comune a molte donne. Ogni donna ne sperimenta le proprie sfide, ma tutte condividono un percorso comune.
Affrontare i Cambiamenti con Serenità
Comprendere che questi sintomi fanno parte della pre menopausa è il primo passo per affrontarli efficacemente.
Non c’è bisogno di avere paura; questo è un passaggio naturale nella vita di ogni donna.
Ci sono molte cose che potete fare per migliorare il vostro benessere durante questo periodo:
- Analisi del sangue: prima di affrontare una visita specifica è opportuno eseguire un’analisi del sangue per misurare i livelli ormonali. Conoscere il vostro stato ormonale può offre a voi e al vostro medico spunti preziosi.
- Visite specialistiche: non esitate a prenotare un consulto con una ginecologa esperta di pre manopausa e di ormoni bioidentici. Un consulto congiunto con un endocrinologo potrebbe rivelarsi utile per affrontare le problematiche ormonali.
- Attività fisica regolare: integrare esercizio fisico nella vostra routine quotidiana può aiutare a ridurre lo stress, migliorare l’umore e gestire l’aumento di peso. E’ importante, qualora non siate abituate al movimento, iniziare in modo graduale e mirato con attività specifiche e poco traumatiche per il corpo come ad esempio esercizi specifici per il pavimento pelvico che aiutano con l’incontinenza e con la flessibilità del corpo.
- Tecniche di rilassamento: provate la ginnastica dolce o ginnastica posturale dolce per la gestione dello stress per affrontare meglio le difficoltà emotive e migliorare il sonno.
- Nutrizione: assicuratevi di seguire una dieta ricca di nutrienti. Una buona alimentazione sostiene il benessere generale e il bilancio ormonale e può influire sulla gestione del peso.
- Supporto sociale: condividere i propri sentimenti con altre donne che stanno vivendo esperienze simili può creare un senso di comunità e comfort.
Per informazioni o appuntamenti, è possibile telefonare al numero 0341 367512 o visitare il sito www.in-salus.it
In Salus – Centro Medico Polispecialistico
Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A
Tel. 0341 367512
ARTICOLI PRECEDENTI
08 Ottobre – Peeling chimico: la dermatologia che rinnova la pelle
15 Settembre – Incontinenza urinaria femminile: parlarne è il primo passo
4 Luglio –Il mal di schiena: un nemico silenzioso che cambia la vita
18 Giugno – Sport e spalle, che traumi! Conosciamoli insieme
14 Maggio – Sport, ricominciare in sicurezza? Cinque consigli dal fisioterapista
30 Aprile – L’acne migliora d’estate? Sbagliato! I consigli della dermatologa
25 Marzo – Difficoltà a concepire: nasce a Lecco il nuovo Ambulatorio dell’infertilità del Centro Medico In Salus
17 Marzo – Vulvodinia: comprendere e affrontare il dolore ‘invisibile’
07 Febbraio – Gravidanza: cinque consigli essenziali per una dolce attesa
08 Gennaio – Cataratta, vediamoci chiaro: quando e come si interviene
2024
18 Dicembre – Incontinenza Urinaria da Sforzo (IUS) in Menopausa: una soluzione c’è
06 Novembre – Salute maschile: il check-up urologico come prima linea di difesa contro i tumori
14 Ottobre – Artrodesi vertebrale: una soluzione concreta per le patologie della colonna vertebrale
10 Settembre – Salute mentale: riconoscere i primi segnali di disagio per raggiungere un benessere mentale stabile e duraturo
25 Settembre – Infertilità: quali soluzioni? Preservare e prevenire
11 Settembre – Menopausa: come prendersi cura di se stesse
15 Luglio – Come affrontare il caldo estivo con una dieta sana
26 Giugno – Esplora il mondo in sicurezza: la medicina dei viaggi protegge la tua salute
5 Giugno – Piede piatto, scoliosi e ginocchio valgo: parola all’ortopedico dei bimbi
15 Maggio – Centro In Salus Lecco: dove la bellezza naturale è al Centro della Chirurgia Estetica
6 Maggio – Mal di schiena, se il dolore non passa: terapia o intervento?
22 Aprile – Infertilità e fecondazione: parlano gli esperti
12 Aprile – Anca e ginocchia: se operare è inevitabile, prepararsi è fondamentale
25 Marzo – DNA fetale, il miglior modo per conoscere la salute del nascituro
06 Marzo – Calcoli biliari: cosa sono e quando è opportuno intervenire?
23 Febbraio – Mettersi a dieta: perché è importante rivolgersi ad un nutrizionista?
16 Febbraio – Laser ginecologico: una soluzione per l’incontinenza da sforzo
24 Gennaio – Papilloma virus e tumori: la prevenzione è l’arma più efficace
10 Gennaio – Malattie infettive: In Salus introduce l’ambulatorio di Infettivologia
2023
15 Dicembre – In Salus “Wellness & Beauty”: il regalo natalizio che coccola corpo e anima
11 Dicembre – Intervento protesico dell’anca e del ginocchio: nuovo servizio da In Salus Lecco
27 Novembre – Nutrizione e sport: come essere più performanti
13 Novembre – Migliorare il benessere post partum: importanza della visita di controllo
30 Ottobre – Addio emorroidi. Con il laser intervento preciso e poco invasivo per un rapido recupero
13 Ottobre – Diastasi Addominale: nuova frontiera nella riabilitazione abbinata alla Radiofrequenza
28 Settembre – Cancro al seno: ecco perché la prevenzione è fondamentale
13 Settembre – Mal di schiena e postura errata. L’aiuto dei fisioterapisti
07 Giugno – Rinite, non solo allergie. Come curare le infiammazioni della mucosa nasale
24 Maggio – Anomalie del feto, l’importanza del test combinato e la ricerca del DNA
3 Maggio – Alimentazione e attività sportiva: qual è il giusto equilibrio?
17 Aprile – L’Ecografia Cardiaca: un esame fondamentale per la salute del cuore
31 Marzo – Pre e post parto: tanti corsi in partenza con le ostetriche di In Salus
23 Marzo – La “salute” del sistema nervoso, l’elettromiografia ci viene in aiuto
9 Marzo – Ortopedia. Sindrome del tunnel carpale: ecco come affrontarla
20 Febbraio – Diverticoli del colon? Problema diffuso. Parliamone con l’esperto
8 Febbraio – La malattia venosa cronica, come riconoscerla e come intervenire
25 Gennaio – A tu per tu con la Salute | Ernia del disco: l’intervento è l’ultimo rimedio
04 Gennaio – A tu per tu con la Salute | Menopausa? Niente paura. I consigli dell’ostetrica
2022
5 Dicembre – A tu per tu con la Salute | Ortopedia. Quando la mano ha un problema
28 Novembre – A tu per tu con la salute. La stenosi lombare del canale spinale
18 Novembre – A tu per tu con la salute. Il controllo delle anche nel neonato
09 Novembre – A tu per tu con la salute. Il disagio dell’adolescente a scuola
28 Ottobre – A tu per tu con la salute. La nuova rubrica “Un urologo per amico”
14 Ottobre – A tu per tu con la salute. Reflusso nel neonato, quando preoccuparsi?
12 Settembre – A tu per tu con la Salute. Nasce il progetto “Mamme Lecco”
01 Settembre – A tu per tu con la Salute: disfunzione sessuale, come affrontarla?
20 Luglio – A tu per tu con la Salute. Sole: alleato o nemico della nostra pelle?
7 Luglio – A tu per tu con la Salute. Infertilità e fecondazione assistita
20 Giugno – A tu per tu con la Salute. L’Agopuntura: un’alleata per le donne
7 Giugno – A tu per tu con la Salute. Curare le tensioni del neonato con l’osteopatia
20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Grave obesità, l’aiuto della chirurgia
7 Maggio – A tu per tu con la Salute. Prepararsi all’estate con la giusta dieta
20 Aprile – A tu per tu con la Salute. Dolore cronico benigno, parola allo specialista
07 Aprile – A tu per tu con la Salute. Primavera e malanni di stagione, l’aiuto dell’omeopatia
15 Marzo – A tu per tu con la Salute. Disturbi alimentari nei giovani: “Attenti ai campanelli di allarme”
07 Marzo – A tu per tu con la Salute. Cancro al seno e prevenzione: intervista alla dott.ssa Carla Magni
21 Febbraio – A tu per tu con la Salute. Fertilità, perché è importante recarsi da uno specialista
07 Febbraio – A tu per tu con la Salute. L’importanza di prendersi cura delle proprie mani
25 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Superare i traumi è possibile!
17 Gennaio – A tu per tu con la Salute. Da lunedì dieta
2021
06 Dicembre – A tu per tu con la Salute. Dieta durante le feste? Poche rinunce e tanta convivialità
19 Novembre – A tu per tu con la Salute. La malattia venosa cronica
9 Novembre – A tu per tu con la Salute. Il carcinoma mammario: l’importanza della prevenzione
20 Ottobre – A tu per tu con la Salute. Quando il cuore fa male: infarto del miocardio
28 Settembre – A tu per tu con la Salute. Endometriosi: sintomatologia, diagnosi e cura
20 Settembre – A tu per tu con la Salute. Mal di schiena: cause principali e come curarsi
06 Settembre – A tu per tu con la Salute. Dolore al ginocchio: capire le cause e la giusta terapia
20 Luglio – A tu per tu con la salute. La menopausa è la fine della sessualità?
07 Luglio – A tu per tu con la Salute. Cibo spazzatura: il rischio non è solo l’obesità
21 Giugno – A tu per tu con la salute. Obesità: il dolore nascosto nei chili di troppo
4 Giugno – A tu per tu con la Salute. Che cos’è l’ipoacusia e come si cura
20 Maggio – A tu per tu con la Salute. Udito, il senso “social” da salvaguardare
20 Aprile – A tu per tu con la salute. Dolore alla spalla: sintomi, cause e rimedi
8 Aprile – A tu per tu con la salute. Allergie nei bambini: ecco il test più veloce ed economico