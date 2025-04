L’acne migliora d’estate? Sbagliato! I consigli della dermatologa

Il sole estivo non allevia il problema dell’acne, anzi può peggiorarla sensibilmente

La dott.ssa Ponziani (In Salus): “Pulizia del corpo, filtri solari adeguati e attenti ai trattamenti non idonei alla fotoesposizione”

LECCO – Esiste il falso mito che l’acne nel periodo estivo tenda ad andare sempre meglio. Non è affatto così:

“Se è vero infatti che i raggi UVB possono avere un effetto immunomodulante, e le lesioni possono sembrare quindi temporaneamente meno rosse, in realtà si tratta solo di un effetto per lo più transitorio seguito spesso da un rebound anche peggiore dello stato pre-esposizione e oltrettuto è possibile avere poi la comparsa di iperpigmentazioni post-infiammatorie. Inoltre la combinazione di caldo, sudorazione e talvolta l’utilizzo di filtri solari non adeguati possono essere associati a flare-up anche piuttosto significativi”.

Ce lo spiega la dott.ssa Alessandra Ponziani, medico esperto di dermatologia e venerologia del Centro In Salus di Lecco, oggi protagonista della rubrica dedicata alla salute.

D’estate, ci ricorda la dermatologa, “esiste anche un’eruzione acneica particolare denominata proprio acne aestivalis o acne di Mallorca, caratterizzata dalla comparsa post esposizione solare di piccole papule monomorfe a distribuzione follicolare di pochi millimetri, localizzate tipicamente alla parte alta del torace, braccia e collo; tale eruzione è caratterizzata dall’assenza di comedoni e pertanto è definibile più come una forma di follicolite che di acne vera e propria e si tratta anche in maniera diversa rispetto alle forme classiche di acne”.

Alcuni consigli pratici per la gestione dell’acne nei mesi estivi?

“Importante è una pulizia adeguata del volto mattino e sera e dopo l’esercizio fisico con un detergente delicato che vada a rimuovere sudore, eccesso di sebo e sporco – rimarca la dermatologa – l’utilizzo di filtri solari adeguati, utili per prevenire le iperpigmentazioni post acneiche. Utile inoltre per chi soffre di acne al dorso l’utilizzo di indumenti di cotone, traspiranti, non aderenti in modo da ridurre la sudorazione e la frizione”.

“Alcuni trattamenti per acne, come alcune classi di antibiotici, devono essere sospesi o usati con cautela in caso di fotoesposizione – ricorda la dottoressa Ponziani – i retinoidi topici possono essere talvolta utilizzati purchè applicati la sera e con adeguato risciacquo al mattino e applicazione di crema solare. E’ comunque preferibile non utilizzarli in caso di intensa fotoesposizione. E’ bene consultare sempre il proprio dermatologo di fiducia per capire il trattamento più idoneo e se è il caso di modificare la terapia in corso prima del periodo estivo”.

La dottoressa Alessandra Ponziani riceve presso il Centro Medico Polispecialistico In Salus di Lecco. È possibile prenotare un appuntamento online o telefonicamente. La tua salute è la nostra priorità.

Dott.ssa Alessandra Ponziani

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512

