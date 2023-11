Migliorare il benessere post partum: importanza della visita di controllo

RUBRICA – Il puerperio è un periodo straordinario nella vita di una madre e di un padre, in cui si sviluppa una connessione profonda con il neonato. Tuttavia, è anche un momento in cui il benessere fisico della madre merita attenzione e cura.

Le visite di controllo post partum, con un’attenzione particolare al pavimento pelvico e alla diastasi dei retti, sono essenziali per garantire il recupero e la salute materna. La riabilitazione e l’uso di strumentazione a radiofrequenza possono svolgere un ruolo significativo nel supportare il recupero post partum e migliorare la qualità della vita delle neo-mamme. In questo modo, l’esperienza della nascita può essere vissuta in modo più completo e soddisfacente.

Presso il nostro Centro Medico Polispecialistico è presente uno spazio mamma-bambino, gratuito, aperto tutti i venerdì dalle 10 alle 12, e dedicato al post parto, dove è possibile ricevere supporto su ogni aspetto della nuova vita dei neogenitori. Non solo, ma presso il Centro Medico Polispecialistico InSalus si possono prenotare comodamente online o telefonicamente, delle valutazioni del pavimento pelvico gratuite con le nostre ostetriche. Il nostro team altamente professionale e specializzato sarà a vostra disposizione e lieto di accoglievi.

