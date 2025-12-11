Sci e snowboard: iniziare la stagione con il piede giusto

Dalla prevenzione agli esercizi pre-sciistici, come evitare infortuni

I consigli degli esperti del Centro In Salus per una stagione sicura sulle piste

Con la prima neve in quota, inizia la stagione sciistica: è il momento tanto atteso dagli appassionati sciatori e snowboarder, ma insieme al divertimento cresce anche il rischio di incidenti e infortuni. Per affrontare al meglio le discese è fondamentale una preparazione adeguata.

Ne abbiamo parlato con Lorenzo Amati, fisioterapista del centro medico In Salus, ed Erika Magni, personal trainer dello stesso centro.

“La prima cosa da fare – spiegano – è capire quali sono i rischi prevalenti dello sport che abbiamo scelto. Per lo sci gli infortuni più frequenti riguardano le ginocchia, mentre per lo snowboard sono più legati ai polsi. Indossare protezioni adeguate e utilizzare una buona attrezzatura è fondamentale per ridurre il rischio di traumi.”

Un altro aspetto spesso sottovalutato è il riscaldamento. “Molti non se ne rendono conto, ma un buon riscaldamento è indispensabile – rimarca Amati – La fretta del mattino porta spesso a saltare questa fase e proprio per questo motivo avvengono numerosi infortuni. Anche nelle ultime ore della giornata, quando la stanchezza si fa sentire, aumenta la possibilità di perdere il controllo e cadere.”

La preparazione non si limita alle piste. “La fase pre-sciistica, – spiega Erika Magni – riguarda il rinforzo muscolare, la propriocezione e la resistenza”. Si lavora quindi sul tono muscolare delle gambe, della schiena, delle braccia e dell’addome, senza trascurare la capacità di resistere alla fatica.

“La resistenza è molto importante – sottolinea la massoterapista – perché aiuta a prevenire la fatica e quindi l’insorgere degli infortuni”.

Sapere quando fermarsi è altrettanto importante: concedersi una pausa, magari davanti a una cioccolata calda, può evitare spiacevoli conseguenze!

Per preparati al meglio, ti aspettiamo al Centro In Salus di Lecco per fornirti una consulenza personalizzata e completa.

Per informazioni o appuntamenti, è possibile telefonare al numero 0341 367512 o visitare il sito www.in-salus.it

