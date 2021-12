Perché parliamo di video marketing?

Siamo in uno dei periodi più caldi dell’anno per parlarne. Infatti, ci avviciniamo a Natale e, come di consueto, tanti marchi hanno già deciso di augurare buone feste ai consumatori tramite contenuti video. Che essi abbiano la forma di brevi clip (capaci di farci rimpiangere gli spot di Carosello) o arrivino ad essere cortometraggi emozionali degni del grande schermo, comunque di video marketing stiamo parlando.

Video killed the radio star… e non solo!

Ne siamo circondati. Tralasciando le videoconferenze o le videocall – a cui ci siamo dovuti abituare – è soprattutto la pubblicità ad assumere maggiormente il formato video.

Gli spot TV sono sempre più elaborati, sui nostri smartphone compaiono migliaia di filmati al giorno e persino la cartellonistica urbana ha iniziato a prendere vita sotto i nostri occhi! Nemmeno passeggiando tra le corsie di un supermercato siamo salvi: quante volte ti capita di imbatterti in piccoli schermi che dimostrano l’impiego dei più svariati utensili di bricolage o di elettronica da cucina?

Insomma, sembra che tutti premano il tasto “REC”, ma è davvero così utile per le aziende? Cerchiamo di approfondire il tema.

Per cosa è utile fare video?

Grazie alla possibilità odierna di veicolare filmati senza grossi costi di rete o problemi di velocità di trasmissione, stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione nei contenuti. Le previsioni per il video marketing nel 2022 dicono che i video e i download costituiranno l’82% del traffico sui dispositivi mobili.



“Il futuro del marketing è nel video” dichiarano i guru di settore. Tuttavia, lungi da noi fare previsioni su quello che sarà, preferiamo, piuttosto, valutare insieme quali obiettivi potrebbe perseguire la tua azienda con un video.

Ecco, quindi, un breve elenco di ragioni per cui potresti prendere in considerazione il video marketing.

Voglio aumentare la mia visibilità.

Secondo il Digital report 2021 di We are social, il 93% degli utenti online ama guardare soprattutto i video. Questi, grazie alla loro immediatezza , hanno un impatto maggiore rispetto alle foto o ai contenuti grafici. Infatti, se è vero che un’immagine vale più di mille parole, pensala moltiplicata per milioni di volte, esattamente come i frame !

Inoltre, un video richiede meno sforzo rispetto alla lettura, è quindi molto più fruibile , anche in maniera distratta e pigra.

Voglio raccontare la storia del mio brand.

I corporate video sono un genere molto diffuso e di grande potenzialità. Se fatti bene, sono in grado di restituire l’ autenticità della tua impresa. Come? Il video permette di mostrare ciò che viene spesso sottovalutato: il luogo in cui ti trovi. In un mondo digitalizzato e globalizzato, le persone hanno sempre bisogno di punti di riferimento. Raccontare dove si trova la tua attività, dove è cresciuta la tua azienda o dove nasce il tuo prodotto, è di grande impatto emotivo .

Senza parlare del valore che ha poterti raccontare in prima persona ed essere quindi l’ attore protagonista della tua stessa storia imprenditoriale .

Voglio presentare e dimostrare la mia offerta.

I video indirizzano costantemente le scelte di acquisto delle persone perché la chiarezza è imbattibile e di facile intuizione. Ti basta pensare ai tutorial : preferisci leggere un manuale di istruzioni o guardare una clip per imparare magari a usare il nuovo aspirapolvere che hai comprato con il Black Friday?

Di certo, dipende dal settore in cui opera la tua azienda, ma generalmente il video è molto utile per illustrare le numerose caratteristiche di prodotto o, soprattutto, i servizi. Infatti, i servizi, essendo per loro natura intangibili e legati all’esperienza diretta, se vengono mostrati verranno più velocemente compresi dai consumatori.

Scoperta o ricerca?



Ma perché ci piace così tanto guardare video? Per trovare la risposta approfondiamo due meccanismi diversi che hanno, però, qualcosa in comune.

La scoperta.

Pensa a Facebook Watch, a Tik Tok, alle live-streaming su Twitch e, soprattutto, anche ad Instagram . Questi social network prediligono la pubblicazione e la condivisione di video che vengono proposti “a caso” mentre l’utente scorre i propri contenuti.

In realtà, non proprio “a caso” perché alla base vi è un’intelligenza artificiale che misura gli interessi e tiene traccia di tutto quello che piace o non piace. Tuttavia, l’utente sta al gioco perché desidera questa sorta di serendipità , smania per questa continua scoperta apparentemente casuale. La ricerca.

Non si può parlare di video senza citare il social network che ne permette la condivisione dal 2005: Youtube . Fin dalla sua nascita, Youtube ha permesso di soddisfare la propria curiosità prontamente, attraverso la ricerca per argomento. In questo ambiente digitale, se pensi anche alla tua esperienza diretta, è molto raro condividere o lasciare “mi piace”, rispetto a quanto avviene sui social network citati in precedenza. Per questo, Youtube viene considerato sempre di più come un motore di ricerca.

Due approcci distinti che trovano soddisfazione nello stesso prodotto: il video. O meglio, in tanti video.

Il video è un mezzo, non un fine.

Come puoi usare i contenuti video per dare valore alla tua azienda?

Per far sì che sia davvero utile alla tua impresa, devi ricordarti che il video è un mezzo, non un fine: non basta averlo girato, montato e pubblicato!

Hai bisogno di una strategia per valutare quando, su quali canali e come è meglio usarlo sul lungo periodo.



Per esempio, uno spot TV non funzionerà mai sui social perché è troppo lento per il mondo digitale. Oppure, su Instagram, i contenuti nativi creati con la piattaforma Reel, performano meglio di quelli caricati esternamente. E ancora, le statistiche impongono di attirare l’attenzione degli spettatori nei primi 3 secondi su Youtube per evitare l’abbandono.

Ci sono, dunque, tanti aspetti da prendere in considerazione prima di pubblicare un video, perché non basta farlo per essere visibili.

Devi, prima di tutto, sviluppare una strategia di comunicazione integrata che consenta di sfruttarne al meglio potenzialità e investimento.

…

Vuoi approfondire il video marketing? È in uscita un nuovo articolo sul nostro Blog che tratta di come un video corporate può valorizzare la tua azienda.

Appuntamento al prossimo mese con Alleanza Digitale a cura di Creeo Studio.