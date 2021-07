RUBRICA – In ambito digitale, quando si affronta un progetto che mira allo sviluppo di un sito o di un’applicazione, si sente spesso parlare di UX e di UI. Qui per non usare i soliti (spesso incomprensibili) acronimi, diremo semplicemente: Esperienza Utente (User eXperience) e Interfaccia Utente (User Interface). Due facce della stessa medaglia, entrambe fondamentali per realizzare un prodotto eccellente.

Dobbiamo immaginare il prodotto finale come, per esempio, l’e-commerce che serve per acquistare un servizio. Il sito Internet che si consulta per prenotare la casa per le vacanze oppure come l’applicazione che dallo smartphone ci consente di ordinare da mangiare.

Tutte queste soluzioni, infatti, sono funzionali alle aziende per acquisire contatti, convertire o spingere all’azione i propri clienti. Per questo devono essere il più possibile operative, attraenti e facilmente navigabili.

Del resto, quante volte ci è capitato di trovarci disorientati, non sapendo cosa cliccare per portare a termine un’azione su un sito?

L’esperienza utente e l’interfaccia utente, pur racchiudendo due scopi diversi, ma complementari, devono agire congiuntamente.

Quali sono le differenze tra l’Esperienza Utente e l’Interfaccia Utente?

In breve,

La UX (Esperienza Utente) mira alla facilità d’utilizzo e alla semplicità nello svolgere le azioni a disposizione dell’utente.

La UI (Interfaccia Utente) ha come priorità la bellezza che appaga la vista dell’utente quando utilizza l’interfaccia.

Hanno tanti punti in comune perché entrambe puntano a soddisfare e a ottenere il meglio per l’utente ed entrambe sono fondamentali nella realizzazione di un buon prodotto.

Ci sono, però, anche tante differenze.

Il progettista UX è soddisfatto quando l’utente non ha problemi nell’utilizzare il software, quando impiega poco tempo a fare un’azione e arriva con facilità al suo scopo.

La UX si occupa dell’esperienza completa che ognuno di noi, come utente, vive quando utilizza un prodotto.

Il designer UI è soddisfatto quando l’utente rimane affascinato dall’interfaccia, si stupisce della bellezza di una foto ed è appagato dall’abbinamento dei colori.

La UI si occupa di trasformare in una festa per gli occhi la veste grafica di un prodotto. È interessata a fare una buona impressione!

E allora, cosa scegliere fra Esperienza Utente e Interfaccia Utente?

Messo di fronte a un bivio, l’utente ha la possibilità di scegliere un bellissimo prodotto che funziona male, oppure un prodotto sgradevole, però comodo e che funziona a meraviglia. Senza dubbio, un utilizzatore finale dotato di senno e di un minimo di senso critico, non sceglierebbe nessuno dei due.

Noi tutti come utenti abbiamo il diritto di pretendere entrambe le facce della medaglia, così come chi genera quei prodotti e li deve vendere e distribuire dovrebbe garantire le migliori performance possibili.

Infatti, chi sviluppa un prodotto deve pensare a chi lo utilizzerà e mettersi nei suoi panni e nella sua mente.

Così che sia gradevole alla vista, comodo, utile e che funzioni alla grande.