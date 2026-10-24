Calolziocorte, tornano “I venerdì dell’ambiente”: tre incontri su clima e biodiversità

Il ciclo promosso da CulturaInsieme prenderà il via venerdì 30 ottobre a Villa De Ponti, con tre appuntamenti dedicati alle trasformazioni ambientali della Valle San Martino

Benedetta Barzaghi, Matteo Zanetti e Renata Zuffi approfondiranno biodiversità, cambiamenti climatici e possibili strategie di adattamento delle comunità

CALOLZIOCORTE – Tre incontri per approfondire i cambiamenti climatici, le trasformazioni della biodiversità e le possibili strategie di adattamento, con particolare attenzione alla Valle San Martino. Il gruppo CulturaInsieme propone “I venerdì dell’ambiente”, un ciclo di appuntamenti dal titolo “Biodiversità e cambiamenti climatici: conoscere, comprendere, adattarsi”, che riprende un percorso già seguito con grande interesse lo scorso anno.

L’iniziativa nasce dalla volontà di comprendere come stia cambiando l’ambiente del territorio e quali conseguenze abbiano le trasformazioni climatiche sulle comunità e sulla vita quotidiana. Temperature sempre più elevate, lunghi periodi di siccità, scarsità d’acqua, eventi meteorologici estremi e modificazioni degli habitat sono alcuni dei fenomeni al centro della riflessione, con l’obiettivo di approfondirne le cause, gli effetti e le possibili risposte.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 30 ottobre con “La nostra valle cambia pelle. Biodiversità in cambiamento”. Interverrà Benedetta Barzaghi, ricercatrice universitaria dell’Università degli Studi di Milano, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle trasformazioni che interessano le specie animali e vegetali della Valle San Martino. L’incontro sarà dedicato ai segnali del cambiamento e all’importanza degli equilibri naturali, da cui dipende anche il benessere delle persone.

Il ciclo proseguirà venerdì 13 novembre con “Il clima che cambia: che futuro ci aspetta?”, incontro affidato a Matteo Zanetti, climatologo e fisico dell’atmosfera di ARPA Lombardia. Attraverso l’analisi dei dati climatici del territorio, verranno affrontati i cambiamenti del clima locale e il rapporto tra riscaldamento globale ed eventi meteorologici estremi, ripercorrendo passato e presente per riflettere sugli scenari futuri e sulle conseguenze per le nuove generazioni.

L’ultimo appuntamento si terrà venerdì 27 novembre e avrà come titolo “Abitare i cambiamenti climatici”. A intervenire sarà Renata Zuffi, membro del Direttivo di Ambientalmente Lecco, che proporrà una riflessione sulle scelte, sui comportamenti e sulle strategie per affrontare le trasformazioni ambientali. Al centro dell’incontro le responsabilità individuali e collettive e le possibilità di adattamento delle comunità, passando dalla conoscenza alla consapevolezza.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle 20.45 a Villa De Ponti, sede della Comunità Montana, nell’aula didattica al piano -1, a Calolziocorte. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo gruppoculturainsieme@gmail.com.

Con questa proposta, CulturaInsieme intende offrire un’occasione per conoscere più da vicino i cambiamenti che interessano la Valle San Martino e riflettere sulle possibili risposte, partendo dalla consapevolezza che comprendere le trasformazioni in atto è il primo passo per affrontarle.