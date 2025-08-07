AVVISO – COMUNE DI LIERNA

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 E S.M.I., DI REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 28.11.2014 N. 31 E S.M.I. E AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLO STESSO

COMUNE DI LIERNA

(Provincia di Lecco)

Via E.V. Parodi n. 33

Telefono: 0341 740108

Il Responsabile dell’Area 4 – Servizio Tecnico – Edilizia Privata/Lavori Pubblici

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 E S.M.I., DI REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 28.11.2014 N. 31 E S.M.I. E AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA A SUPPORTO DELLO STESSO

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.)

Vista la Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio” e i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale della Lombardia;

SI AVVISA:

• che l’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. prevede che i Comuni deliberino l’avvio del procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e delle sue Varianti;

• che l’Amministrazione Comunale di Lierna intende procedere all’approvazione di un nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) in attuazione delle norme contenute nella L.R. 31/2014 e s.m.i. e per tale motivo è necessario avviare il procedimento di pubblicizzazione finalizzato alla raccolta dei suggerimenti e delle proposte riguardanti il nuovo strumento urbanistico;

• che con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 03/07/2025 è stato approvato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13, della L.R. 11 marzo 2005 e S.M.I., di redazione del nuovo documento di piano e variante al piano dei servizi e al piano delle regole in adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 28.11.2014 n.31 e S.M.I.;

• che, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale e cioè entro le ore 12.00 del giorno 06/10/2025;

SI PRECISA che le proposte dovranno essere redatte in carta semplice e dovranno essere presentate, entro il suddetto termine, all’Ufficio Protocollo del Comune di Lierna sito in Via E.V. Parodi n. 33 con le seguenti modalità:

• a mano negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 – sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00;

• tramite posta ordinaria;

• tramite pec all’indirizzo: comune.lierna@pec.comune.lierna.lc.it

Eventuali istanze o proposte inviate al Comune prima della pubblicazione del presente avviso devono essere comunque ripresentate.

Detta pubblicazione è resa nota su tutto il territorio comunale mediante la pubblicazione su un quotidiano di interesse locale.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento nei giorni di martedì e giovedì negli orari di apertura al pubblico, oppure tramite mail all’indirizzo: tecnico.pubblici@comune.lierna.lc.it

Lierna, 07/08/2025.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4

SERVIZIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA/LAVORI PUBBLICI

ARCH. LUCA RIVA

Avviso a pagamento