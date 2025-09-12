Nove anni senza di te

Nove anni sembrano un tempo infinito. Nove anni senza il tuo sorriso, senza le tue parole, senza la tua presenza che riusciva a rendere tutto più semplice e sereno.

Ciò che ci manca di più, ogni giorno, è il tuo abbraccio, il tuo modo unico di starci accanto, di capirci anche senza parole. Ci chiediamo spesso come sarebbe stata la nostra vita se tu fossi ancora con noi… la risposta è sempre la stessa: sarebbe stata sicuramente più felice.

Il dolore per la tua assenza è qualcosa di profondo e personale, ma oggi vogliamo provare a condividere un frammento di ciò che sentiamo: provate a immaginare la persona più cara a voi, e poi pensate che non c’è più. Non ci sono più il suo sorriso, le sue parole, il suo modo di guardare e capire. Tutto questo, moltiplicato per ogni giorno, ogni ora, ogni attimo di nove anni, può solo avvicinarsi a far capire ciò che proviamo.

Nonostante il vuoto, ci sentiamo fortunati. Fortunati di averti avuta come mamma, compagna, figlia e sorella. Debora La Rosa, la tua luce e la tua bontà resteranno per sempre un esempio per ciascuno di noi, qualcosa che nessuno potrà mai portare via.

Ti porteremo sempre nei nostri cuori. ❤️

— Con amore,

La tua famiglia

(messaggio a pagamento)