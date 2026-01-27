Tentori Enzo & C. S.r.l. ricerca figure tecniche per il rafforzamento del Team

Esperienza, innovazione e continuità al servizio dell’industria

Negli ultimi anni il campo dell’Automazione Industriale ha visto la nascita di molte nuove aziende, ma anche e soprattutto il consolidamento e la crescita di alcune realtà storiche e di riferimento a livello Nazionale e non solo.

Tentori Enzo & C. S.r.l. è una di queste importanti Società, che nel 2025 ha festeggiato 60 anni di attività in questo campo, un traguardo di forte rilievo ed una spinta per il futuro. Anche oggi, nonostante la situazione di mercato non semplice, si conferma un’Azienda solida e presente sui mercati Italiani ed Internazionali.

In particolare nel 2025 oltre a rinsaldare il rapporto con i Suoi Clienti storici, ha aperto nuove opportunità con nuovi Clienti sia nei propri settori operativi specifici, sia in

campi di applicazione finora mai avvicinati.

Per questo motivo Tentori Enzo & C. S.r.l. , oltre alla continua formazione di nuovi tecnici giovani provenienti dagli Istituti scolastici e non solo, è alla ricerca di personale con esperienza da integrare nella Sua struttura.

In particolare sono richieste figure tecniche quali:

• Ufficio Tecnico: Progettista schemi elettrici con esperienza in ambito industriale (utilizzo

CAD IGE-XAO e/o EPLAN)

• Sviluppo Software PLC – Livello 1: Tecnico per la progettazione e realizzazione di Software PLC (principalmente Siemens TIA Portal) in ambito industriale con disponibilità a trasferte Italia ed estero

• Sviluppo Software PC – Livello 2: Tecnico per la progettazione e realizzazione di Software PC di supervisione e processo in ambito industriale con disponibilità a trasferte Italia ed estero

• Officina: Tecnico specializzato in montaggi e cablaggi di apparecchiature elettriche in

ambito industriale con disponibilità a brevi trasferte in Italia

Unisciti al nostro Team ed invia il tuo Curriculum a: amministrazione@tentori.com

Tentori Enzo & C. Srl

Via Rio Torto, 17 – 23868 Valmadrera LC

Telefono +39 0341 200606