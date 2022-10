Tribunale di Lecco. Fallimenti e Aste. Lotto UNICO: AFFITTO AZIENDA

ANNUNCIO – La società concordataria è proprietaria di un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di officina meccanica per la tornitura di acciai inossidabili stampati. L’Azienda è attualmente goduta da terzi. Il Contratto di Affitto ha durata fino al 31/12/2025, ed è risolutivamente condizionato, tra l’altro, all’aggiudicazione dell’Affitto dell’Azienda in esito a procedura competitiva ex art.163bis L.F. e prevede che, in caso di aggiudicazione dell’Affitto dell’Azienda a terzi diversi dall’attuale affittuaria, quest’ultima è tenuta a riconsegnare l’Azienda all’affittante entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Si prega di prendere attenta visione dell’Ordinanza di Vendita allegata, la quale contiene tutte le informazioni necessarie per poter formulare e depositare offerte migliorative per l’Affitto dell’Azienda .

I soggetti ammessi alla presentazione di offerte irrevocabili, al fine di poter visionare la documentazione inerente l’attuale Affitto d’Azienda, potranno farne richiesta al Commissionario PRO.GES.S previa sottoscrizione di un Accordo di Riservatezza e Non Divulgazione con la Procedura e PRO.GES.S. e dovranno altresì versare una somma a titolo di cauzione pari ad Euro 1.000,00 , che verrà restituita all’esito della gara. L’Udienza per l’esame delle offerte migliorative è fissata innanzi al Giudice Delegato Dott. Dario Colasanti – presso il Tribunale di Lecco – Corso Promessi Sposi 27, il giorno 22/11/2022 alle ore 9:30 .

Le offerte dovranno prevedere un canone, riferito al periodo intercorrente tra la stipulazione del Contratto di Affitto di Azienda e il 31/12/2025 (scadenza), complessivamente superiore di almeno il 2% rispetto al residuo dei canoni a scadere fino al termine del Contratto di Affitto.

I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie offerte, a mezzo raccomandata AR o mani a cura e rischio del mittente, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Lecco entro le ore 12.00 del giorno 21/11/2022.

In caso di pluralità di offerte, la gara avrà luogo mediante rilanci successivi che ciascun offerente potrà formulare entro un minimo dall’ultimo rilancio effettuato. Non saranno ammissibili rilanci inferiori all’1% di incremento euro o multipli di euro, riferito al residuo dei canoni fino alla scadenza del contratto.

Giudice Delegato Dott. Dario Colasanti; Commissario Giudiziale Dott. Massimo Franco Balconi; RIF.procedura: CP 3/2022.

Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Commissionario Pro.Ges.S. Srl al numero 0341.593511 o al Commissario Giudiziale Dott. Massimo Franco Balconi al numero 0341.287334.