Icam spa è alla ricerca di un Planner Specialist

ANNUNCIO DI LAVORO – Icam spa, azienda italiana leader nella produzione di cioccolato, è alla ricerca di un Planner Specialist. Una figura che, inserita nell’area Pianificazione, si occupi di tutti gli aspetti legati alla pianificazione dei prodotti sia in logica MTS che MTO, collaborando con la maggior parte delle funzioni aziendali, in particolare con le Direzioni Commerciale, Acquisti, Tecnologia e Qualità.

Responsabilità principali:

· analisi della domanda di vendita e dei contratti dei Clienti industriali e Retailer in collaborazione con la Direzione Commerciale

· analisi dati di vendita e gestione delle scorte in relazione al brand in collaborazione con funzione MKT

· definizione dell’impiego delle risorse industriali a breve, medio e lungo termine

· definizione dei fabbisogni legati alla realizzazione dei piani produttivi e delle conseguenti necessità di approvvigionamento materie prime, semilavorati, materiali di confezionamento in collaborazione con la Direzione degli Acquisti

· programmazione della produzione fino al livello settimanale in accordo con la funzione Produzione

· gestione delle scorte di prodotto finito, degli OOS e obsolescenze al fine di implementare le azioni correttive che si rendano immediatamente necessarie a integrazione della pianificazione corrente

Requisiti tecnici Fondamentali

· Laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria

· 4/5 anni di esperienza

· Buona conoscenza della lingua inglese

Caratteristiche personali

· Leadership, capacità di comunicazione, doti relazionali

· Attitudine al lavoro di squadra

· Iniziativa, proattività e approccio positivo ai problemi

· Capacità di analisi e di sintesi

· Senso di responsabilità, affidabilità e spirito di appartenenza

Luogo di lavoro: Orsenigo, CO

Orario di lavoro: Full Time

Tipologia contrattuale: CCNL Ind. Alimentare

Completano il Profilo

· Curiosità per le tecnologie di produzione come elemento fondamentale per comprendere le dinamiche dei processi da seguire

· Esperienza in azienda manifatturiera/filiera produttiva preferibilmente operante anche con Clienti del settore Retail

I curricola vanno inviati alla seguente mail: job@icamcioccolato.it