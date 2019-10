Buon week end! Gli eventi del fine settimana lecchese

LECCO – Ecco gli eventi del fine settimana partendo da Lecco e, a seguire in ordine alfabetico, negli altri paesi in provincia.

SABATO 10 MAGGIO

LECCO

EVENTO – “I POMERIGGI DELLA FONDAZIONE BORSIERI”. Concerto all’interno della rassegna “I pomeriggi della Fondazione Borsieri”.

ORARIO – ore 16:00

DOVE – Sala Polifunzionale della Casa di Riposo Fondazione Borsieri, via San Nicolò 8

INFO – Associazione Mikrokosmos, Telefono: +39 0341 288065, Sito web: http://www.cameristica.it

LECCO

EVENTO – “NEL SEGNO DI PICASSO. 100 opere grafiche dal periodo blu al Dopoguerra.

ORARIO – Fino al 31 luglio. Dalle 10:30 alle 18:30

DOVE – Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre

INFO – Comune di Lecco – Sistema Museale Urbano Lecchese, Telefono: +39 0341 481247, Sito web: http://www.museilecco.org

LECCO

EVENTO – “BRUNO BIANCHI, ARCHITETTO”.

ORARIO – Fino al 18 maggio. Dalle 15:30 alle 18:30

DOVE – Torre Viscontea in Piazza XX Settembre

INFO – Comune di Lecco – Sistema Museale Urbano Lecchese, Telefono: +39 0341 481247, Sito web: http://www.museilecco.org

BELLANO

EVENTO – “LE CITTA’ INVISIBILI”. Le opere esposte sono il frutto di un percorso emozionale attraverso le pagine del testo omonimo di Calvino e l’intento di staccarsi dalla visione descrittivofigurativa ha permesso all’artista di approdare a paesaggi inconsueti.

ORARIO – Fino al 11 maggio. Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00;

DOVE – ex chiesa San Nicolao

INFO – Paola Albani, Telefono: +39 333 7147148, Sito web: http://web.tiscali.it/alpaola

CASATENOVO

EVENTO – Per 10 giorni saranno protagonisti gli stand dei produttori, le serate danzanti, i giochi per bambini e la lotteria.

ORARIO – Fino al 11 maggio

DOVE – presso l’area compresa tra la chiesa e l`oratorio di Campofiorenzo (Piazzale Giovanni Paolo II )

INFO – Comune di Casatenovo, Telefono: +39 039 92351, Sito web: http://www.comune.casatenovo.lc.it, Sito web: http://www.festadelsalame.net.

GALBIATE

EVENTO – “IL MARE”

ORARIO – Dalle 15:30 alle 16:30

DOVE – Biblioteca Civica “Giuseppe Panzeri”

GALBIATE

EVENTO – “METTERE AL MONDO. Pratiche e credenze popolari sulla nascita in Brianza.”

ORARIO – dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

DOVE – MEAB – Museo Etnografico dell’Alta Brianza

INFO – MEAB. Telefono: +39 0341.240193, Sito web: http://www.meab.parcobarro.it

MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – “CONCORSO CANORO”. Concorso della scuola musicale Project Rock School.

ORARIO – 20:45

DOVE – Cinema teatro “F. De Andrè”

INFO – Telefono: +39 0341 702243, Sito web: http://www.mandellolario.it

MERATE

EVENTO – “L’ULTIMO GIORNO DELL’ERA MESOZOICA. Vita ed estinzione dei dinosauri tra la terra e il cielo.”

ORARIO – Fino al 3 giugno

DOVE – l’Osservatorio Astronomico di Brera-Merate in Via E. Bianchi, 46

INFO – Osservatorio Astronomico di Brera-Merate – Segreteria organizzativa. Sito web: http://www.brera.inaf.it

MONTICELLO BRIANZA

EVENTO – “MERCATO DEI PRODUTTORI SLOW FOOD”. Il Consorzio Brianteo Villa Greppi arricchisce la sua offerta di cultura al territorio con una nuova eccezionale collaborazione con le condotte Slow Food di Lecco e Monza e Brianza.

ORARIO – dalle 9:30 alle 13:30

DOVE – Villa Greppi, Via Monte Grappa 21

INFO – Slow Food Lecco, Email: slowfoodlecco@gmail.com, Sito web: http://www.villagreppi.it

MONTICELLO BRIANZA

EVENTO – “I SABATI DEL VILLAGGIO”. Inaugurazione dell’evento, all’interno della rassegna “Festival di maggio”, giunto alla IX edizione.

ORARIO – Dalle ore 16:00. Alle ore 21:00 concerto organo e tromba.

DOVE – Santuario B.V. del Carmelo

INFO – Agimus Lombardia, Telefono: +39 0341 815160, Sito web: http://www.agimuslombardia.com

VARENNA

EVENTO – “CAMELIE SUL LARIO – 5^ edizione. Esposizione della nuova collezione di varietà storiche di camelie acquisite da Villa Monastero.

ORARIO – Dalle 9:00 alle 18:00. Possibilità di visita anche della Casa Museo dalle 9:00 alle 14:00

DOVE – Presso i giardini di Villa Monastero

INFO – Villa Monastero, Telefono: +39 0341 295450, Email: villa.monastero@provincia.lecco.it, Sito web: http://www.villamonastero.eu

VARENNA

EVENTO – “MOSTRA DI ANTICHI SERVIZI DA TE'” saranno esposti preziosi e particolari servizi da tè in porcellana di varie manifatture italiane e straniere accompagnati da servizi da caffè in argento dell’Ottocento e della fine del secolo scorso.

ORARIO – Dalle 9:00 alle 18:00. Possibilità di visita anche della Casa Museo dalle 9:00 alle 14:00

DOVE – Presso i giardini di Villa Monastero

INFO – Villa Monastero, Telefono: +39 0341 295450, Email: villa.monastero@provincia.lecco.it, Sito web: http://www.villamonastero.eu

VARENNA

EVENTO – “FRATELLI DELL’OSCURITA’. FIGLI DELLA LUCE”. Mostra di fotografie. Le foto riflettono un percorso interiore dallo studio sull’ombra, intesa in senso junghiano come lato oscuro dell’essere, alla comunione dell’uomo con la natura.

ORARIO – Fino al 29 maggio.

DOVE – Villa Monastero

INFO – Telefono: +39 0341 295450, Email: villa.monastero@provincia.lecco.it, Sito web: http://www.villamonastero.eu

VARENNA

EVENTO – “POLICROMIA. ALESSANDRA ANGELINI”. Mostra di pittura e di grafica.

DOVE – Sala Polifunzionale Rosa e Marco De Marchi

INFO – Telefono: +39 0341 295450, Email: villa.monastero@provincia.lecco.it, Sito web: http://www.villamonastero.eu

DOMENICA 11 MAGGIO

LECCO

EVENTO – “VISITA GUIDATA ALL’ISOLA VISCONTEA”. Visite guidata dell’Isola con trasporto tramite imbarcazione – possibilità di visite in lingua inglese

ORARIO – dalle 10:00 alle 12:00; dalle 14:30 alle 18:00

DOVE – imbarco presso via dell’Isola

INFO – Appello per Lecco, Sito web: http://www.appelloperlecco.it

LECCO

BELLANO

CALOLZIOCORTE

EVENTO – “VISITA GUIDATA ALLA CHIESA E AL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL LAVELLO”. Visita guidata gratuita alla Chiesa e al Convento di Santa Maria del Lavello – Calolziocorte in occasione del mercatino dell’Antico Monastero ogni seconda domenica del mese. Al termine della visita si terrà un concerto cameristico con l’esibizione del Trio Corno delle Alpi.

ORARIO – 15.00; concerto ore 16:30

INFO – Associazione Culturale Tracce, Telefono: +39 0341 202069 – +39 338 6225427

CALOLZIOCORTE

EVENTO – “18° MERCATINO DELL’ANTICO MONASTERO”. Torna con la 18° edizione il mercatino dell’hobbistica e dell’artigianato che si tiene ogni seconda domenica del mese.

ORARIO – Dalle 8:30

INFO – Pro Loco di Calolziocorte, Telefono: +39 0341 630956, Sito web: http://www.prolococalolziocorte.info

CASATENOVO

GALBIATE

MERATE

MONTICELLO BRIANZA

EVENTO – “6^ NATURA, LAVORO E SAPORI”. Passeggiata natursalistico-gastronomica di 10 km lungo i sentiri del Parco della Valletta

ORARIO – dalle 8:30

DOVE – Ritrovo presso Villa Greppi in Via Montegrappa

INFO – Quota di partecipazione € 5,00 – si richiede la prenotazione entro l’11/05 Sito web: http://www.lavalletta.org.

VALMADRERA

EVENTO – “LE VOCI DI SPIRABILIA”. Concerto per quintetto di fiati, soprano e baritono.

ORARIO – Concerto per quintetto di fiati, soprano e baritono.

DOVE – Serra di Villa Gavazzi, Via Manzoni

INFO – Quintetto Spirabilia, Quintetto Spirabilia, Email: spirabiliaquintetto@yahoo.it

VARENNA

VARENNA

VARENNA

VARENNA

