Come ottenere gli apparecchi acustici con il contributo del Servizio Sanitario Nazionale

In presenza di determinati requisiti sanitari, gli apparecchi acustici possono essere forniti tramite il Servizio Sanitario Nazionale, con copertura totale (fornitura completamente gratuita) o parziale (acquisto di un modello di livello superiore dal quale verrà detratta la cifra liquidata dall’ATS).

Il diritto alla fornitura o al contributo riguarda le persone con una perdita uditiva collegata a una condizione riconosciuta di invalidità. Rientrano, tra gli altri, invalidi civili, minori, persone con domanda di invalidità già avviata e soggetti per i quali lo specialista ne attesti la necessità.

Come primo passo è necessario effettuare una valutazione specialistica con un medico prescrittore.

A Lecco è possibile effettuare la visita presso la Clinica Mangioni, l’ospedale A. Manzoni, a Merate presso l’Ospedale Mandic oppure a La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

Prima di prenotare la visita è necessario farsi prescrivere una ricetta dal proprio medico di base con le seguenti indicazioni

Questi esami servono a documentare la perdita uditiva e a stabilire se l’apparecchio acustico è indicato.

Se ci sono i requisiti, il medico specialista abilitato prescrive l’applicazione dell’apparecchio acustico.

La prescrizione è il documento fondamentale che autorizza la fornitura/contributo.

Una volta ottenuto il documento autorizzante (prescrizione), ci si può rivolgere ad un centro acustico autorizzato del territorio della propria ATS.

Il centro acustico autorizzato si occuperà della scelta e dell’adattamento del dispositivo acustico oltre ad occuparsi delle necessarie sedute per la corretta regolazione e del servizio di assistenza post consegna.

Dopo la consegna, il paziente dovrà tornare dal medico prescrittore per il collaudo, cioè la verifica che l’apparecchio consegnato corrisponda alla prescrizione e sia adeguato alla sordità.

Centro Acustico Lecco, oltre ad essere autorizzato INPS/INAIL per la fornitura dei dispositivi acustici agli aventi diritto, fornisce una consulenza personalizzata sia per l’ottenimento dell’invalidità civile che la prenotazione della visita specialistica necessaria per la fornitura.

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