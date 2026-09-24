DINA.MO Check-up Udito e memoria: perché valutarli insieme

Sentire non significa sempre capire. E capire non dipende soltanto dall’orecchio.

Con l’avanzare dell’età può capitare di accorgersi che seguire una conversazione diventa più difficile, soprattutto quando parlano più persone, c’è rumore di fondo o bisogna mantenere a lungo l’attenzione.

A volte il problema è l’udito.

Altre volte entra in gioco lo sforzo necessario per ascoltare, comprendere e ricordare ciò che viene detto.

È da questa visione che nasce DINA.MO Check-up – Udito e Memoria.

Il tradizionale esame audiometrico ci dice quali suoni una persona riesce a percepire.

Ma nella vita quotidiana serve molto di più.

Bisogna riconoscere le parole, distinguerle dal rumore, mantenere l’attenzione, seguire il filo di una conversazione e conservare le informazioni appena ascoltate.

Per questo con DINA.MO Check-up la valutazione dell’udito viene affiancata da una semplice valutazione delle principali funzioni cognitive coinvolte nell’ascolto, come attenzione e memoria.

Udito e cervello lavorano insieme

L’orecchio raccoglie il suono. È il cervello che deve trasformarlo in un’informazione comprensibile.

Quando il segnale uditivo è debole o poco chiaro, ascoltare può richiedere più attenzione e maggiori risorse cognitive. Per questo una difficoltà uditiva non va osservata soltanto attraverso i decibel, ma anche attraverso il modo in cui la persona riesce concretamente a comprendere e comunicare nella vita di tutti i giorni.

Cosa valutiamo

DINA.MO Check-up comprende una valutazione integrata che può includere:

– controllo dell’udito

– comprensione della parola

– capacità di comprensione del parlato nel rumore

– attenzione

– memoria

– questionari sulle difficoltà riferite nella vita quotidiana

L’obiettivo non è formulare una diagnosi neurologica, ma individuare precocemente eventuali fragilità e comprendere meglio da dove nasce una difficoltà di ascolto.

Perché farlo

Una persona può avere un udito apparentemente discreto ma fare molta fatica a seguire una conversazione.

Un’altra può avere una perdita uditiva importante ma riuscire ancora a utilizzare molto bene le proprie capacità attentive e cognitive.

Sono situazioni diverse e richiedono risposte diverse.

Conoscere meglio il rapporto tra udito, comprensione, attenzione e memoria permette di costruire un percorso più personalizzato e, quando necessario, indicare eventuali approfondimenti con gli specialisti di riferimento.

Non aspettare di “non sentire più”

Il momento migliore per occuparsi del proprio udito non è necessariamente quando la difficoltà è diventata evidente.

Può essere utile farlo quando iniziano piccoli segnali:

“Nel rumore faccio più fatica.”

“Se parlano in tanti perdo il filo.”

“Dopo una conversazione impegnativa mi sento stanco.”

Sono proprio queste situazioni che meritano di essere approfondite.

DINA.MO Check-up: una valutazione dedicata a udito, comprensione, attenzione e memoria, per conoscere meglio il proprio modo di ascoltare e intervenire quando serve.

Al Centro Acustico Lecco ogni percorso parte dall’ascolto della persona e da una valutazione accurata delle sue reali esigenze.

Per informazioni o per prenotare una valutazione, contattaci: saremo lieti di aiutarti a trovare la soluzione più adatta al tuo ascolto.



WHATSAPP 331 3840609

direttamente dal nostro sito

www.centroacusticolecco.com TELEFONO 0341 284292WHATSAPP 331 3840609direttamente dal nostro sito

ACUSTICO LECCO

via Marco d’Oggiono 11 Lecco

tel. 3279806767