Il disturbo percettivo uditivo: cos’è e come si tratta

Il disturbo percettivo uditivo, noto anche come disturbo dell’elaborazione uditiva (APD, dall’inglese Auditory Processing Disorder), è una condizione in cui il cervello ha difficoltà a processare le informazioni sonore. Questo disturbo non è legato a problemi di udito in sé, ma piuttosto a come il cervello interpreta i suoni che sente.

Che cos’è il disturbo percettivo uditivo?

Il disturbo percettivo uditivo si manifesta quando c’è un‘interferenza nella capacità del cervello di riconoscere e interpretare i suoni, specialmente quelli del linguaggio. Le persone con APD possono avere un udito normale, ma trovano difficile distinguere tra suoni simili, seguire conversazioni in ambienti rumorosi o comprendere rapidamente le informazioni verbali.

Quali sono i sintomi del disturbo percettivo uditivo

I sintomi del disturbo percettivo uditivo possono variare, ma alcuni dei più comuni includono:

Difficoltà a comprendere il discorso , specialmente in ambienti rumorosi.

, specialmente in ambienti rumorosi. Problemi a seguire istruzioni verbali , soprattutto se complesse o date rapidamente.

, soprattutto se complesse o date rapidamente. Necessità di chiedere spesso di ripetere le informazioni.

Difficoltà a distinguere suoni simili , come ad esempio i suoni “p” e “b”.

, come ad esempio i suoni “p” e “b”. Problemi di lettura e scrittura che derivano dalla difficoltà di decodificare i suoni.

Le cause del disturbo percettivo uditivo

Le cause esatte del disturbo percettivo uditivo non sono completamente comprese, ma si ritiene che possano includere:

Fattori genetici: una predisposizione genetica infatti può aumentare il rischio di sviluppare APD.

una predisposizione genetica infatti può aumentare il rischio di sviluppare APD. Lesioni o infezioni cerebrali: alcuni danni al cervello dovuti a lesioni, infezioni o altre condizioni mediche possono influire sulla capacità di elaborare i suoni.

alcuni danni al cervello dovuti a lesioni, infezioni o altre condizioni mediche possono influire sulla capacità di elaborare i suoni. Esposizione a rumori forti: le esposizioni prolungate o intense a rumori forti possono danneggiare le vie uditive e influire sul disturbo percettivo uditivo

Come avviene la diagnosi del disturbo percettivo uditivo

La diagnosi del disturbo percettivo uditivo viene effettuata da audiologi specializzati attraverso una serie di test che valutano le capacità di ascolto e di elaborazione uditiva.

Questi test solitamente includono l’audiometria tonale, che misura la capacità di sentire suoni di diverse frequenze e intensità, e i test di discriminazione uditiva, che valutano invece la capacità di distinguere tra suoni diversi. Inoltre, il test di riconoscimento del parlato in condizioni di rumore misura la capacità di comprendere il discorso in ambienti rumorosi.

Tutti questi test sono essenziali per identificare le specifiche difficoltà di elaborazione uditiva e per sviluppare un piano di trattamento adeguato, che può includere una combinazione di approcci terapeutici e interventi educativi.

La terapia uditiva infatti può aiutare a migliorare le capacità di elaborazione dei suoni attraverso esercizi specifici, mentre l’uso di dispositivi di amplificazione del suono o la modifica dell’ambiente di ascolto possono aiutare a migliorare la comprensione.

Ricorda però che ogni persona con disturbo dell’elaborazione uditiva è unica, e ciò che funziona per una persona potrebbe non essere efficace per un’altra. Per questo è essenziale lavorare con professionisti specializzati per sviluppare un piano di trattamento personalizzato che affronti le specifiche esigenze dell’individuo.

Rivolgiti al Centro Acustico Lecco per un’assistenza completa per il disturbo percettivo uditivo

Se tu o un tuo caro sospettate di avere un disturbo dell’elaborazione uditiva, è fondamentale ottenere una diagnosi accurata e un trattamento appropriato. Presso il nostro Centro Acustico Lecco, offriamo test diagnostici approfonditi e programmi di trattamento personalizzati per aiutare a migliorare la capacità di elaborazione uditiva.

Contattaci per fissare un appuntamento e scoprire come possiamo supportarti nel migliorare la tua salute uditiva.

