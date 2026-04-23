L’apparecchio acustico come non l’hai mai visto – tutto in uno

Innovativo. Diverso. Fuori dagli schemi.

Sono queste le parole che descrivono il nuovo Oticon Zeal.

Tutta la tecnologia presente nei migliori dispositivi Oticon è racchiusa in un apparecchio intrauricolare, completamente interno al condotto.

E non è solo una questione estetica.

Oticon Zeal integra in un unico dispositivo:

✔ Intelligenza artificiale avanzata

✔ Batteria ricaricabile

✔ Connettività Bluetooth completa con smartphone e televisione

Per anni, gli apparecchi interni hanno avuto limiti importanti: spazio ridotto e batterie poco pratiche, da sostituire frequentemente.

Oggi, questi limiti sono stati superati.

La posizione nel condotto uditivo sfrutta l’anatomia naturale dell’orecchio: il padiglione auricolare è progettato per enfatizzare il parlato.

Il risultato è una percezione immediata, un suono più chiaro, nitido e definito, soprattutto rispetto ai dispositivi tradizionali dietro l’orecchio.

La vera rivoluzione è anche emotiva.

La nuova forma rappresenta qualcosa di completamente diverso: un dispositivo bello, curato, innovativo anche nel design.

Un apparecchio che non si limita a funzionare meglio, ma cambia il modo in cui viene percepito.

Questo approccio contribuirà concretamente ad abbassare lo stigma sociale che da sempre ruota intorno al tema sordità rendendo l’apparecchio acustico qualcosa di più accettato e finalmente anche desiderabile.

Siamo rivenditori ufficiali Oticon e tra i primi a proporre questo dispositivo sul territorio: i primi risultati sono estremamente positivi, molti pazienti hanno iniziato ad utilizzarlo con grande soddisfazione.

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