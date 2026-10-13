Non sei soddisfatto dei tuoi apparecchi acustici? Si possono riprogrammare

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Avere un apparecchio acustico non significa necessariamente sentire bene. Molte persone che convivono con un deficit uditivo credono che la soluzione risieda esclusivamente nella tecnologia del dispositivo.

L’apparecchio, se non viene regolato correttamente sulle caratteristiche specifiche dell’udito di chi lo utilizza, può non garantire i risultati attesi, soprattutto nelle situazioni più difficili della vita quotidiana, come le conversazioni in ambienti rumorosi.

Da questa consapevolezza nasce il metodo DINA.MO, il protocollo sviluppato dal dr. Andrea Cirignola, titolare del Centro Acustico Lecco, che punta a personalizzare ogni fase del percorso audioprotesico, dalla valutazione iniziale fino alla messa a punto dell’apparecchio.

“Negli anni abbiamo affinato progressivamente questo metodo e, nelle ipoacusie più comuni legate all’età, abbiamo raggiunto percentuali di soddisfazione molto elevate, superiori al 90% dei nostri pazienti” evidenzia il dr. Cirignola, precisando che ogni situazione richiede una valutazione individuale, soprattutto nei casi di problematiche uditive più complesse.

L’opportunità riguarda anche chi ha acquistato il proprio apparecchio acustico in un altro centro.

Il Centro Acustico Lecco ha deciso di mettere a disposizione la propria esperienza anche a chi utilizza dispositivi forniti da altri centri.

“Talvolta i pazienti possiedono dei dispositivi acquistati da qualche anno e non sono soddisfatti delle loro prestazioni. Prima di pensare alla sostituzione, è importante verificare se la tecnologia viene realmente sfruttata al massimo delle sue potenzialità”

Dopo una valutazione audioprotesica approfondita, il percorso al Centro Acustico Lecco prevede la regolazione degli apparecchi attraverso la REM, Real Ear Measurements, misurazione effettuata direttamente nel condotto uditivo che consente di verificare in modo oggettivo se l’amplificazione fornita dall’apparecchio corrisponde alle reali necessità della persona.

L’obiettivo finale del protocollo DINA.MO è migliorare la qualità della comunicazione e della vita quotidiana, attraverso un ascolto costruito su misura per ogni singolo paziente

Per informazioni o per prenotare una valutazione, contattaci: saremo lieti di aiutarti a trovare la soluzione più adatta al tuo ascolto.

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