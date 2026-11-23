La nuova tecnologia Oticon punta a migliorare la comprensione delle conversazioni mantenendo la naturalezza dei suoni ambientali. Andrea Cirignola del Centro Acustico Lecco spiega perché il futuro degli apparecchi acustici non consiste semplicemente nell’amplificare i suoni

Sentire non significa sempre capire

Una cena al ristorante, una conversazione tra amici, una riunione di famiglia. Situazioni apparentemente semplici che, per chi convive con una perdita uditiva, possono diventare particolarmente faticose.

Spesso il problema non è sentire una voce, ma riuscire a comprenderla quando contemporaneamente sono presenti altre voci e rumori.

È proprio in questi contesti che la tecnologia degli apparecchi acustici ha compiuto negli ultimi anni progressi importanti.

Tra le innovazioni del 2026 troviamo Oticon Reveal, un apparecchio acustico che introduce una nuova modalità di elaborazione sonora attraverso due sistemi di intelligenza artificiale che lavorano contemporaneamente.

Due intelligenze artificiali, un unico obiettivo

La particolarità di Oticon Reveal è il sistema Dual AI, progettato per gestire in modo coordinato due componenti fondamentali dell’ascolto.

La prima, denominata Speech AI, si occupa di identificare e valorizzare il parlato, aiutando la persona a seguire le conversazioni anche in situazioni acusticamente complesse.

La seconda, Context AI, lavora invece sui suoni dell’ambiente circostante, cercando di preservare quelle informazioni sonore che aiutano il cervello a interpretare ciò che accade intorno a noi.

Perché è importante?

Pensiamo a una conversazione al tavolo di un bar. Non ascoltiamo soltanto le parole del nostro interlocutore: percepiamo anche le altre persone, il rumore delle tazzine, i movimenti e l’atmosfera del locale.

Tutti questi suoni contribuiscono alla nostra percezione dell’ambiente.

L’obiettivo non è quindi eliminare indiscriminatamente il rumore, ma trovare il giusto equilibrio tra chiarezza delle parole e naturalezza dell’ascolto.

Il cervello è il vero protagonista dell’udito

Questa evoluzione tecnologica nasce da una considerazione fondamentale: noi ascoltiamo con le orecchie, ma comprendiamo con il cervello.

La comprensione del linguaggio, soprattutto in presenza di rumore, coinvolge infatti non soltanto il sistema uditivo, ma anche processi cognitivi come attenzione e memoria di lavoro.

«Quando una persona ci dice che sente ma non riesce a capire le parole, soprattutto al ristorante o in compagnia, ci sta raccontando una difficoltà che non possiamo valutare soltanto attraverso il tradizionale esame audiometrico», spiega Andrea Cirignola, tecnico audioprotesista del Centro Acustico Lecco.

Per questo motivo la scelta di un apparecchio acustico dovrebbe partire da una valutazione delle reali difficoltà di ascolto della persona.

Come si misura il miglioramento?

Al Centro Acustico Lecco la valutazione audioprotesica comprende anche il Matrix Sentence Test, un esame che permette di misurare la capacità di comprendere frasi in presenza di rumore di fondo.

Attraverso questo test è possibile confrontare le prestazioni della persona in differenti condizioni di ascolto, prima e dopo l’applicazione degli apparecchi acustici.

L’esame si inserisce nel percorso DINA.MO®, il metodo di audioprotesica cognitiva sviluppato dal Centro Acustico Lecco, che pone particolare attenzione alla comprensione del parlato nel rumore e alla verifica dei risultati riabilitativi.

«La tecnologia è importante, ma ciò che conta davvero è il beneficio che riusciamo a ottenere nella vita quotidiana del paziente. E questo beneficio dobbiamo cercare di misurarlo, non limitarci a immaginarlo», sottolinea Andrea Cirignola.

Tecnologia discreta e connessa

Oltre al sistema Dual AI, Oticon Reveal presenta caratteristiche pensate per semplificare la quotidianità.

Il dispositivo è discreto, ricaricabile e consente di ricevere direttamente negli apparecchi acustici l’audio di smartphone e altri dispositivi compatibili.

Supporta inoltre Bluetooth LE Audio e Auracast, una tecnologia destinata a rendere più accessibile la trasmissione audio in ambienti pubblici e privati dotati di sistemi compatibili.

Ma anche con strumenti sempre più evoluti, rimane indispensabile una corretta regolazione individuale e un percorso di verifica nel tempo.

Il futuro dell’udito non è soltanto sentire di più, ma capire meglio

L’arrivo di Oticon Reveal rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione degli apparecchi acustici: dalla semplice amplificazione a un’elaborazione sempre più sofisticata dell’ambiente sonoro.

Non esiste, naturalmente, una tecnologia adatta indistintamente a tutte le persone. Ogni perdita uditiva presenta caratteristiche specifiche e richiede una valutazione personalizzata.

L’obiettivo finale rimane quello più importante: permettere alle persone di partecipare alle conversazioni, mantenere le proprie relazioni e vivere con maggiore serenità le situazioni di ascolto quotidiane.

Per approfondire

Centro Acustico Lecco – Via Marco d’Oggiono 11, Lecco

Tel. 0341 284292

www.centroacusticolecco.com/oticon-reveal.aspx