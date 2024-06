Scopri come i test audiometrici possono aiutarti a mantenere e migliorare la tua capacità uditiva

Gli esami audiometrici sono estremamente importanti. Ci permettono di identificare e diagnosticare eventuali perdite uditive e, di conseguenza, comprendere il livello di compromissione dell’udito e determinare il tipo e il grado di perdita uditiva presente.

ESAMI AUDIOMETRICI: PERCHÉ SONO COSÌ IMPORTANTI?

Attraverso questa tipologia di esami, possiamo sviluppare un piano di riabilitazione uditiva personalizzato.

Ogni persona è unica e ha esigenze uditive specifiche, gli esami audiometrici ci forniscono una valutazione oggettiva delle capacità uditive, aiutandoci a individuare la soluzione uditiva più adatta alle esigenze individuali. Gli esami audiometrici ci permettono inoltre di monitorare i progressi durante il percorso di riabilitazione.

Non solo, grazie a questa serie di esami, possiamo individuare precocemente eventuali problemi uditivi, anche nelle fasi iniziali, prima che possano causare ulteriori danni. Questo è particolarmente importante per la prevenzione delle perdite uditive e per intervenire tempestivamente con le giuste misure di trattamento.

Nel nostro centro eseguiamo tre tipologie di esami: l’audiometria tonale (test della capacità uditiva), l’audiometria vocale (test della discriminazione verbale) e il test MATRIX (test vocale adattivo).

Audiometria tonale

L’audiometria tonale è uno dei test fondamentali per valutare la capacità uditiva di una persona e in particolare il tipo e il grado di perdita uditiva.

Durante questo test si indossano delle cuffie nelle quali vengono riprodotti una serie di stimoli sonori a diverse frequenze e intensità, il paziente dovrà segnalare quando sente i suoni.

Durante l’audiometria tonale si inizia con toni di prova, a diverse frequenze e intensità per determinare il livello uditivo di riferimento.

Successivamente, verranno riprodotti toni a diverse frequenze e intensità.

Questo ci aiuterà a creare un audiogramma, ovvero un grafico che rappresenta la capacità uditiva in diverse frequenze.

Audiometria vocale

L’audiometria vocale è, invece, un test che valuta la capacità di una persona di discriminare e comprendere il parlato. Durante questo test verranno presentate parole o frasi attraverso le cuffie o le casse e dovranno essere ripetute.

Il tecnico registrerà le risposte date e valuterà la capacità di comprendere il linguaggio verbale.

Questo test aiuta a determinare il livello di discriminazione verbale e la capacità di comprendere il linguaggio in diverse situazioni acustiche.

MATRIX Test

Il MATRIX Test è un test di audiometria vocale adattiva, che viene utilizzato per misurare la soglia uditiva e valutare la comprensione verbale del paziente in condizioni di rumore. Durante il test, verranno simulate delle condizioni di ascolto difficili, in cui ci si può imbattere quotidianamente (al ristorante, in stazione, in luoghi aperti etc..) e verranno proposte al paziente 5 frasi che dovranno essere poi ripetute.

Il test MATRIX utilizza un algoritmo adattivo, che in seguito ad ogni risposta, renderà la frase successiva “più facile” o “più difficile” da capire.

