“Sento la voce ma non capisco le parole”: scopri le nuove soluzioni acustiche con l’Intelligenza Artificiale

Tutte le persone con una diminuzione (anche lieve) della capacità uditiva riportano la stessa esperienza “Sento la voce, ma non capisco le parole”.
Il problema si manifesta soprattutto in ambienti rumorosi come ristoranti, feste o semplicemente in casa con la TV accesa.
In audiologia questo fenomeno ha un nome: rumore di mascheramento.
In questo articolo spieghiamo cos’è, perché rende difficile comprendere il parlato e come le soluzioni acustiche di ultima generazione con Intelligenza Artificiale e sensori di movimento possono restituire nitidezza alle conversazioni e ridurre la fatica d’ascolto.
Cos’è il rumore di mascheramento?
Il mascheramento accade quando un rumore di fondo occupa le stesse frequenze del parlato. Anche se l’orecchio “sente” il suono, il cervello fatica a separare la voce dai suoni che la circondano, si ha la sensazione di percepire il volume, ma sparisce la chiarezza delle parole.
E’ probabile che la persona capisca bene l’interlocutore in un ambiente silenzioso, ma fatica a comprendere appena c’è sottofondo.
Chiede spesso di ripetere e arriva a fine giornata stanca e irritata: la comprensione richiede uno sforzo cognitivo eccessivo.
Per risolvere definitivamente questo problema e per ridurre la fatica d’ascolto ci si affida ad apparecchi acustici dotati di un sistema intelligente che riduce il rumore di fondo facilitando la comprensione delle parole e con sensori di movimento che aiutano a migliorare la comprensione in scenari reali.
Come funziona questa tecnologia?
L’intelligenza artificiale gestisce attivamente suono e rumore, distingue tra voce primaria, voci secondarie e rumori variabili.
Il sistema esalta le componenti del parlato e annulla in modo selettivo il sottofondo, preservando la naturalezza mentre i sensori percepiscono se stai camminando, girando la testa o sei fermo: così l’algoritmo decide se privilegiare un focus frontale, un campo più ampio o un tracciamento dinamico dell’interlocutore.
Quale risultato otterremo?
Conversazioni più chiare in ristoranti, riunioni e momenti sociali. Voci naturali, senza l’effetto “metallico” delle vecchie riduzioni di rumore.ì Meno stress e stanchezza alla fine della giornata. Per fare una prova della nuova tecnologia o una valutazione audioprotesica chiamaci e fissa un appuntamento.
