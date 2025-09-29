STRUMENTAZIONE D’AVANGUARDIA PER TEST AUDIOMETRICI

RUBRICA – Sentire bene significa vivere meglio. Quando la qualità dell’ascolto diminuisce, anche la nostra vita cambia. Per questo, se avverti un calo uditivo, è essenziale affidarti a professionisti per un esame audiometrico o test dell’udito.

Ecco in cosa consiste questa visita, quali sono i suoi obiettivi e gli strumenti all’avanguardia utilizzati nel Centro Acustico Lecco per un’analisi efficace e mirata, fondamentale per trovare le soluzioni più adatte al tuo problema.

Quali sono gli obiettivi di un esame audiometrico?

Individuare una perdita uditiva

Il test misura il minimo livello di intensità sonora che il paziente è in grado di percepire, stabilendo se l’udito di una persona rientra nei limiti della normalità o se esistono segnali di compromissione.

Determinare la natura del disturbo

L’esame è ad esempio in grado di fare un distinguo tra perdita uditiva trasmissiva, neurosensoriale o mista.

Stabilire il grado della perdita uditiva

Sia essa lieve, moderata, grave o profonda. È fondamentale per calibrare correttamente le soluzioni di amplificazione dei suoni.

Valutare la necessità di un apparecchio acustico

L’esame audiometrico dà all’audioprotesista la possibilità di capire se il paziente può beneficiare dell’uso di apparecchi acustici.

Monitorare l’evoluzione dell’udito nel tempo

Un test dell’udito eseguito regolarmente, consente di tenere sotto controllo la situazione uditiva, per intervenire con le giuste manovre quando necessarie.

Effettuare una diagnosi precoce

Quando il test dell’udito è eseguito in modo regolare, consente di individuare con tempestività i problemi uditivi. Una diagnosi precoce è fondamentale per intervenire subito e limitare l’avanzamento della patologia, con tutto ciò che ne consegue.

Personalizzare le soluzioni

I risultati del test audiometrico forniscono tutte le informazioni che servono per selezionare e programmare in modo estremamente personalizzato gli apparecchi acustici o altri dispositivi di assistenza.

Test dell’udito: come si esegue?

Si parte da una fase di anamnesi durante la quale l’audioprotesista raccoglie informazioni sullo stato di salute del paziente, sulla sua storia clinica e sulle abitudini di vita.

Segue l’otoscopia, un’analisi visiva del condotto uditivo e della membrana timpanica.

Si passa poi al test dell’udito vero e proprio. Il paziente indossa delle cuffie e ascolta suoni a diverse intensità e tonalità. Ogni segnale percepito viene segnalato, così che lo specialista possa valutare il grado di perdita uditiva.

Al termine della visita audiometrica vengono discussi i risultati e i percorsi consigliati per risolvere la perdita uditiva.

Quali strumenti vengono utilizzati presso il Centro Acustico Lecco per il test dell’udito?

Per eseguire un’analisi uditiva in modo efficace e completo, è fondamentale l’uso di tecnologie di ultima generazione. Presso il Centro Acustico Lecco, i seguenti strumenti sono parte integrante di ogni test audiometrico:

Video otoscopio

Uno strumento ottico diagnostico che consente di ottenere una visione chiara e dettagliata del condotto uditivo e della membrana timpanica. L’analisi visiva dell’orecchio esterno è fondamentale per escludere la presenza di ostacoli meccanici, che potrebbero influenzare i risultati del test, ma anche la stessa capacità uditiva.

Impedenziometro

Si tratta di uno strumento diagnostico avanzato, per la valutazione dell’orecchio medio. Rende possibile effettuare una timpanometria, utile a misurare la mobilità del timpano e la pressione all’interno dell’orecchio medio.

Audiometro

L’audiometro è uno strumento importantissimo per l’analisi della capacità uditiva. Nel nostro centro viene utilizzato per l’audiometria tonale e vocale, per il TEN test e per il MATRIX Test, che simula situazioni d’ascolto in ambienti rumorosi, per valutare la comprensione del linguaggio del paziente.

R.E.M.

Questa tecnologia permette la verifica dell’amplificazione sonora direttamente nel condotto uditivo del paziente. Questo esame consente di adattare l’apparecchio acustico in modo ultra-personalizzato, per garantire un’esperienza d’ascolto quanto più possibile naturale e confortevole.

Orecchio elettronico

E’ utilizzato per verificare le caratteristiche elettroacustiche degli apparecchi acustici. Assicura che ogni dispositivo rispetti gli standard di qualità e funzioni correttamente, prima dell’adattamento al paziente.

TRUMPET

Si tratta di uno strumento audiologico utilizzato per poter effettuare il controllo audiometrico a domicilio. Ha svariate funzionalità e rappresenta un aiuto per chi ha difficoltà a spostarsi e necessita di un test audiometrico completo e di qualità.

Prenota subito il tuo test dell’udito da Centro Acustico Lecco

Non aspettare che il tuo udito peggiori, prenditene cura oggi stesso. Se hai notato una riduzione della capacità uditiva o desideri semplicemente un controllo preventivo, Centro Acustico Lecco ti offre professionalità, tecnologie d’eccellenza e un approccio personalizzato per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tuoi problemi di udito.

Da noi, il test audiometrico non è solo un esame. È l’inizio di un percorso attento verso il recupero del benessere uditivo. Prenota subito un appuntamento con i nostri audioprotesisti esperti.

TELEFONO 0341 284292

WHATSAPP 331 3840609

direttamente dal nostro sito

www.centroacusticolecco.com

ACUSTICO LECCO

via Marco d’Oggiono 11 Lecco

tel. 3279806767

