Training uditivo: ecco come tenere allenato l’udito

La perdita dell’udito legata all’età, nota come presbiacusia, è un processo naturale che colpisce molte persone anziane. Tuttavia, è possibile prevenire o rallentare questo declino attraverso esercizi di training uditivo.

Questi esercizi non solo aiutano a mantenere la capacità di percepire i suoni, ma migliorano anche la memoria uditiva, che è la capacità del cervello di ricordare e riconoscere i suoni. Allenare l’udito è quindi fondamentale per mantenere una buona qualità della vita, consentendo di partecipare attivamente alle conversazioni e alle attività quotidiane.

I benefici del training uditivo

Il training dell’udito, o più semplicemente l’allenamento dell’udito, offre diversi benefici.

Innanzitutto, aiuta a mantenere e migliorare la capacità di comprendere i suoni, specialmente in ambienti rumorosi, oltre che migliorare la memoria uditiva, che è essenziale per riconoscere e interpretare i suoni familiari.

Inoltre, l’allenamento regolare può rallentare il declino uditivo legato all’età e può anche ridurre il rischio di sviluppare problemi cognitivi correlati alla perdita dell’udito, come il decadimento cognitivo. L’orecchio infatti non è l’unico ad avere un ruolo nella nostra capacità di udire i suoni, anche il cervello gioca un ruolo importante. Per questo è importante stimolare il nostro cervello e il nostro orecchio ogni giorno con esercizi semplici ma efficaci.

Come funziona e in cosa consiste il training uditivo

L’allenamento dell’udito coinvolge una serie di esercizi e attività progettate per stimolare le capacità uditive e cerebrali. Questi esercizi possono includere attività di ascolto mirate, giochi di memoria sonora, e pratiche di discriminazione del suono. L’obiettivo è quello di migliorare la percezione del suono, la memoria uditiva e la capacità di interpretare i segnali acustici in vari contesti.

Il training uditivo può essere condotto attraverso programmi specifici forniti da audiologi o tramite esercizi semplici che possono essere eseguiti anche a casa.

Esercizi di training uditivo da fare a casa

Imparate ad ascoltarvi

Provate a leggere ad alta voce e ad ascoltare la vostra stessa voce.

Ascoltate inoltre i suoni dei vostri passi e del respiro oppure producete apposta rumori deboli, ad esempio facendo frusciare dei fogli, facendo tintinnare le chiavi e così via. Può essere utile anche annotare tutti i suoni sentiti e associare ad ognuno un aggettivo.

Questo esercizio è utile per aumentare la consapevolezza uditiva e la capacità di distinguere suoni sottili.

Utilizzate la musica

Fate partire una canzone in una stanza e provate a muovervi all’interno della stessa prestando attenzione alle leggere differenze dei suoni che si odono mentre ci si muove.

Cercate quindi di comprendere le parole del testo e di identificare i diversi strumenti presenti nella canzone, variando di tanto in tanto il volume e provando a cambiare stanza.

Questo vi aiuterà a migliorare la capacità di distinguere tra vari livelli e tipologie di suoni.

Provate a distinguere i suoni

Mettetevi seduti in casa o in un luogo naturale e provate a chiudere gli occhi e sforzatevi di individuare ogni suono e di capire da dove proviene. Concentrandosi sui suoni in sottofondo, come ad esempio il cinguettio degli uccelli, le voci dei passanti o il rumore delle macchine, il vostro cervello si abituerà a riconoscere determinati suoni non percepiti in precedenza come più bassi e quindi più lontani.

Anche se si tratta di un miglioramento a livello di percezione mentale dell’udito, i suoi effetti sono notevoli. Questo esercizio rafforza la capacità di localizzare, memorizzare ed interpretare i suoni.

Fate attività fisica

Una regolare attività fisica è fondamentale per mantenere una buona circolazione sanguigna dell’orecchio interno. La parte uditiva dell’orecchio interno, chiamata coclea, trae infatti un enorme beneficio dall’aumento del flusso sanguigno, poiché serve a trasformare le vibrazioni sonore in impulsi nervosi.

Utilizzate le app di ascolto

Potete anche scaricare e utilizzare delle particolari app progettate proprio per il training uditivo. Queste applicazioni offrono esercizi e giochi interattivi che possono aiutare a migliorare la discriminazione dei suoni, la memoria uditiva e la capacità di comprendere il parlato in ambienti rumorosi.

Mantenere l’udito in buone condizioni è fondamentale non solo per prevenire la perdita dell’udito legata all’età, ma anche per migliorare la salute generale del cervello e la qualità della vita.

Non sottovalutare la tua salute uditiva, rivolgiti al Centro Acustico Lecco per

effettuare esami audiologici periodici, per tenere sotto controllo il tuo udito.

Prenditi cura del tuo udito: rivolgi al Centro Acustico Lecco

TELEFONO 0341 284292

WHATSAPP 331 3840609

direttamente dal nostro sito

www.centroacusticolecco.com

ACUSTICO LECCO

via Marco d’Oggiono 11 Lecco

tel. 3279806767