+++AGGIORNAMENTO+++

Ore 9 circa – Riaperta la carreggiata Nord in direzione Lecco

AROSIO – Strada Statale 36 momentaneamente chiusa al traffico in direzione Nord per un’auto in fiamme all’altezza di Arosio, incidente avvenuto alle 7.30 circa. Ancora da stabilire le cause che hanno portato il mezzo ad incendiarsi. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso. Lunghe code per chi sta viaggiando in direzione Lecco.