LECCO – Auto ribaltata sulla nuova Lecco-Ballabio, nel tratto in discesa. L’incidente si sarebbe verificato sul raccordo tra l’Ospedale Manzoni e l’uscita del terzo ponte.

Il conducente avrebbe fatto tutto da solo, non risultano altre vetture coinvolte. Nell’impatto, fortunatamente, non avrebbe riportato traumi.

A causa del sinistro si sono già formate diverse code, sia all’entrata della galleria a Lecco che porta in Valsassina, sia per scendere verso il capoluogo. La strada risulta regolarmente aperta, istituito solo un senso unico alternato in attesa del carro soccorso.

Agli utenti della strada l’invito a prestare la massima attenzione.