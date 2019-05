Cavi ‘penzolanti’ in galleria, chiuso temporaneamente il raccordo Valsassina

Tempo di lettura: 1 minuto

LECCO – Temporaneamente chiuso, nel tardo pomeriggio di giovedì, il tunnel per la Valsassina, nella sola direzione nord (per Ballabio) a seguito di un problema di sicurezza che si è verificato all’interno della galleria.

Da quanto è stato possibile apprendere, un camion avrebbe urtato dei cavi dell’impianto del tunnel, che sarebbero rimasti sospesi e penzolanti sopra le vetture in transito

La chiusura temporanea è stata decisa per consentire ai tecnici di Anas di intervenire ed evitare che i cavi in questione possano venire urtati da altri camion in transito.

Il lavoro del personale Anas è in corso e a breve la strada dovrebbe riaprire.

Nel frattempo la chiusura del raccordo, dal Terzo Ponte e da via Pergola, sta creando forti ripercussioni alla viabilità con lunghi incolonnamenti sulla carreggiata nord della SS36 e in prossimità dello svincolo di via Pergola.