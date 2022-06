E’ successo questa mattina, mercoledì, intorno alle 10 lungo la SS 36 dir

LECCO – Incidente lungo la SS 36 dir questa mattina, mercoledì, all’altezza della galleria Passo del Lupo. Per motivi al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, due auto si sono scontrate. Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo (media gravità), di un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio.