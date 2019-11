Lampada pericolante, nuova Lecco-Ballabio chiusa nel pomeriggio

LECCO – La nuova Lecco-Ballabio è stata chiusa prima in salita, poi in discesa e, infine, in entrambe le direzioni, nel pomeriggio di oggi, venerdì, a causa di alcuni lavori di manutenzione all’interno della galleria Giulia.

L’intervento improvviso si è reso necessario sembrerebbe per una lampada pericolante. Diversi gli automobilisti che hanno segnalato la situazione alla Polstrada. Quindi la decisione di Anas di chiudere temporaneamente la strada prima in direzione nord poi la direzione sud.

Intorno alle 15.30 il raccordo è stato riaperto in salita e successivamente chiuso in discesa. Nel tardo pomeriggio però la decisione di di chiudere la strada in entrambe le direzioni. Inevitabili i disagi viabilistici, considerando anche l’orario di punta. Stando a quanto appreso, si attende sul luogo l’arrivo dei tecnici Anas con un cestello, i quali sarebbero però imbottigliati nel traffico.