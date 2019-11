LECCO – La nuova Lecco-Ballabio è stata chiusa in salita nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, a causa di alcuni lavori di manutenzione all’interno della galleria Giulia.

L’intervento si è reso necessario a causa di una lampada pericolante. Diversi gli automobilisti che hanno segnalato la situazione alla Polstrada.

Per motivi di sicurezza e per consentire i lavori di riparazione il raccordo è stato così chiuso per un’ora. Intorno alle 15.30 la strada è stata riaperta.