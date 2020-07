BRIOSCO – Un mezzo pesante ha perso parte del carico che stava trasportando, probabilmente materiale per copertura tetti, mentre stava transitando lungo la SS36 in direzione Nord. La perdita del carico è avvenuta alle 9 circa di questa mattina, venerdì, nei pressi dell’uscita Briosco. Attenzione quindi per chi sta viaggiando lungo la SS36 verso Lecco con possibili code e rallentamenti.