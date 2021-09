LECCO – Pomeriggio di code tra Lecco e Ballabio a causa della chiusura del raccordo Valsassina in discesa per un camion in panne.

La viabilità in direzione Lecco è deviata quindi sulla vecchia strada dove però è attivo il semaforo con senso unico alternato per i lavori in corso al ponte di Malavedo (vedi articolo). Si stanno quindi creando incolonnamenti in discesa.