DERVIO – Incidente lungo la SS36 nel tratto Dervio / Valvarrone-Bellano in direzione Sud. Il sinistro è avvenuto alle 13 circa. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi. Ferite due persone, due uomini di 51 e 55 anni trasportati in ospedale in codice giallo. Possibili code e rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione Lecco.