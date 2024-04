Ore 13:45 – Incidente lungo la SS36 nella galleria Dervio, direzione Nord

DERVIO – Incidente lungo la SS36 in direzione Nord all’altezza della galleria Dervio. Il sinistro è avvenuto alle 13.45 circa di oggi, giovedì. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: ambulanza del Soccorso Bellanese e Polstrada. Nell’incidente sarebbe rimasto ferito un uomo di 36 anni giudicato in codice giallo e trasportato all’ospedale di Lecco. Incolonnamenti e rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione Sondrio.