Ore 16.45, incidente in SS 36 (sud) nella galleria Borbino

Incidente nel pomeriggio lungo la SS 36

ABBADIA – Incidente lungo la SS 36 direzione Sud nel pomeriggio di oggi, domenica 31 agosto. L’allarme è scattato intorno alle 16.45 per un motociclista caduto rovinosamente al suolo mentre percorreva la Statale 36 in direzione Lecco.

Sul posto, si sono portati inizialmente in codice rosso, l’autoinfermieristica da Lecco e un’ambulanza del Soccorso Bellanese. Fortunatamente, dopo le prime cure prestate in loco, le condizioni del motociclista sarebbero apparse meno gravi del previsto, predisponendone il trasferimento in ospedale in codice giallo (media gravità).

Inevitabile la formazione di coda in direzione sud.