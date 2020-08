Ore 16.51 – Incidente lungo la SS36 in direzione Nord nel tratto Piona – Colico

COLICO – Incidente poco prima delle 17 di oggi, lunedì, lungo la SS36 in direzione Nord, nel tratto compreso tra Piona e Colico. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un veicolo che ha perso il controllo. Tre le persone rimaste ferite nell’incidente. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso: l’ambulanza del Soccorso Bellanese e la Polizia Stradale. Possibili code per chi sta viaggiando in direzione Sondrio.