Ore 17.29 – SS36, incidente nella galleria del Barro in direzione Nord

Due le persone rimaste ferite nell’incidente

LECCO – Incidente lungo la SS36, all’interno della galleria del Barro, in direzione Nord. Il sinistro si è verificato alle 17.29 circa di questa sera, mercoledì. Due le persone rimaste ferite lievemente, si tratta di un giovane di 28 anni e una donna di 58. Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto insieme al personale sanitario giunto a bordo dell’ambulanza di Lecco Soccorso. Possibili code per chi viaggia in direzione Lecco.