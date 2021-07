ABBADIA – Scontro auto-moto poco dopo le 17 di oggi, sabato 17 luglio, sulla Statale 36 in direzione Sud tra Abbadia e Lecco. Una persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo (mediamente critico). Inevitabili le ripercussioni sul traffico con rallentamenti e code sulla Statale 36 e sulla Sp72 tra lo svincolo di ingresso ad Abbadia e Mandello.