Ore 17.50 – Incidente sulla SS36, in direzione Sud nel tratto Gaggio – Veduggio

VEDUGGIO – Incidente lungo la SS36 in direzione sud, nel tratto tra Gaggio e Veduggio alle 17.50 circa di oggi, domenica. Dalle informazioni giunte in redazione si tratterebbe di una caduta da moto. Due le persone coinvolte, una ragazza di 20 anni e un uomo di 58. Sul posto stanno intervenendo un’automedica, due ambulanze, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco di Monza e l’elisoccorso. Lunghe code per chi sta viaggiando in direzione Milano.