BELLANO – Incidente alle 18.27 circa di oggi, domenica, lungo la SS36 in direzione Nord, avvenuto nel tratto compreso tra Bellano e Dervio. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: presenti automedica, ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Possibili code per chi sta viaggiando in direzione Sondrio.