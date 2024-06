Ore 18 – Chiusa la SS36 a Colico in direzione Lecco per un incidente

COLICO – A causa dello scontro frontale che ha coinvolto un’auto e una moto è chiusa temporaneamente (quando sono le ore 18) la carreggiata, in direzione Milano, della SS36, al km 89,900, in località Colico. Il traffico è temporaneamente deviato sulla viabilità locale (Sp72).

Si segnalano incolonnamenti a partire dall’altezza del paese di Andalo Valtellino. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.